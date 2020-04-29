Андре Онана: «Я провел 5 прекрасных лет в «Аяксе», но сейчас пора сделать шаг вперед»

Вратарь «Аякса» Андре Онана заявил, что хочет уйти из «Аякса» в более сильный клуб, а также прокомментировал информацию об интересе со стороны «Барселоны».

— Не поймите меня неправильно, я счастлив в «Аяксе» и горд, что выступаю в этой команде, — приводит AD слова Онаны. — Я провел здесь 5 прекрасных лет, но теперь для меня настало время сделать шаг вперед. Пока еще не знаю, что произойдет, но мои амбиции и желания предельно ясны. «Барселона»? Я все еще в хороших отношениях с президентом и тренерами команды. Барселона — мой дом. Если надо возвращаться туда, то вернусь, но на сегодня мы еще далеко от этого. Пока что я — вратарь «Аякса», но посмотрим, как сложится летом.

В сезоне-2019/20 Онана провел 36 матчей за «Аякс» и пропустил 32 гола. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 36 миллионов евро. Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Барселона» сделала предложение голландскому клубу по 24-летнему камерунскому вратарю.