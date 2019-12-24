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Алан Пардью возглавил «АДО Ден Хаг»

17:04

Новым главным тренером «АДО Ден Хаг» стал Алан Пардью, сообщает официальный сайт голландского клуба.

Сообщается, что контракт английского специалиста рассчитан до конца сезона. Ассистентом 58-летнего тренера стал Крис Пауэлл.

Алан Пардью ранее тренировал «Рединг», «Вест Хэм», «Чарльтон», «Саутгемптон», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич». В 2006 году он с «Вест Хэмом» дошел до финала Кубка Англии, где в серии пенальти уступил «Ливерпулю».

Англичанин сменил на должности главного тренера Альфонса Гронедейка. «АДО Ден Хаг» занимает 17-е место в чемпионате Голландии — 13 очков в 17 играх.

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