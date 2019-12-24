Алан Пардью возглавил «АДО Ден Хаг»
Новым главным тренером «АДО Ден Хаг» стал Алан Пардью, сообщает официальный сайт голландского клуба.
Сообщается, что контракт английского специалиста рассчитан до конца сезона. Ассистентом 58-летнего тренера стал Крис Пауэлл.
? We've got some news!— ADO Den Haag ? (@ADODenHaag) December 24, 2019
? Alan Pardew is onze nieuwe hoofdtrainer. De ervaren Engelsman tekent voor de rest van het seizoen en neemt Chris Powell mee als assistent.#WelcomeAlan #WelcomeChris
Алан Пардью ранее тренировал «Рединг», «Вест Хэм», «Чарльтон», «Саутгемптон», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич». В 2006 году он с «Вест Хэмом» дошел до финала Кубка Англии, где в серии пенальти уступил «Ливерпулю».
Англичанин сменил на должности главного тренера Альфонса Гронедейка. «АДО Ден Хаг» занимает 17-е место в чемпионате Голландии — 13 очков в 17 играх.