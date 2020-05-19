Агент 19-летнего защитника «Аякса» рассказал об интересе к нему со стороны «Барселоны» и «Баварии»

Агент защитника «Аякса» Серджино Деста, Йоес Блакборн рассказал об интересе к защитнику со стороны «Баварии» и «Барселоны».

— Интерес со стороны «Барселоны» есть, но пока без конкретики, — цитирует Goal.com Блакборна. — Пока не было обращений ко мне или в «Аякс», но ранее я получал информацию об интересе. Серджино — один из крайних защитников Европы, за которыми следят каталонцы. Он может перейти в «Барселону», если оттуда уйдет Семеду, но я думаю, что Серджино рассматривают многие другие клубы. «Бавария» все еще хочет его купить, но мюнхенцы пока не договорились с «Аяском», тут мы пока ничего не можем поделать.

На счету Деста 2 гола и 6 результативных передач в 35 матчах за «Аякс» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость американца в 18 миллионов евро.