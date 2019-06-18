Афеллай вернулся в ПСВ

ПСВ объявил о возвращении полузащитника Ибрахима Афеллая.
С 33-летним голландцем подписан однолетний контракт, сообщает пресс-служба клуба. С 7 марта 2019 года Афеллай тренировался на базе красно-белых.
Последним клубом хавбека был "Стоук Сити", который он покинул в конце января 2019 года. Также футболист выступал за "Шальке", "Барселону" и "Олимпиакос".
– Я очень доволен, – сказал главный тренер ПСВ Марк ван Боммел. – У Иби есть все необходимые качества, и он принесет команде опыт.
– После нескольких лет неудач здорово получить шанс в ПСВ, – добавил Афеллай. – Я провел здесь 15 лет жизни, менталитет клуба мне подходит. Приятно вернуться сюда.
Ибрахим Афеллай находился в системе ПСВ с 1996 года. За основной состав клуба голландец выступал с 2004 по 2011 гг.
07-03-2019: 🔙🏋️♂️— PSV (@PSV) 18 июня 2019 г.
18-06-2019: 🏠💪#WelcomehomeIbi