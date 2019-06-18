Афеллай вернулся в ПСВ

ПСВ​ объявил о возвращении полузащитника Ибрахима Афеллая.

С 33-летним голландцем подписан однолетний контракт, сообщает пресс-служба клуба. С 7 марта 2019 года Афеллай тренировался на базе красно-белых.

Последним клубом хавбека был "Стоук Сити"​, который он покинул в конце января 2019 года. Также футболист выступал за "Шальке", "Барселону" и "Олимпиакос".

– Я очень доволен, – сказал главный тренер ПСВ Марк ван Боммел. – У Иби есть все необходимые качества, и он принесет команде опыт.

– После нескольких лет неудач здорово получить шанс в ПСВ, – добавил Афеллай. – Я провел здесь 15 лет жизни, менталитет клуба мне подходит. Приятно вернуться сюда.

Ибрахим Афеллай находился в системе ПСВ с 1996 года. За основной состав клуба голландец выступал с 2004 по 2011 гг.