Адвокат рассказал, что он и игроки «Фейеноорда» еще не сдавали тест на коронавирус

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат заявил, что он еще ни разу не сдавал тест на коронавирус, как и игроки команды.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) просит тестировать всех игроков и сотрудников клубов на коронавирус как минимум раз в неделю.

— Наш доктор очень тесно общается с вирусологами страны, — приводит слова 72-летнего Адвоката NOS. — Он говорит, что мы будем тестировать только тех, кто плохо себя чувствует. Нет смысла проходить тест в других случаях.