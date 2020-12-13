Адвокат Промеса отвергла виновность футболиста в нападении с ножом на родственника

Адвокат нападающего «Аякса» Квинси Промеса, арестованного в воскресенье в Голландии, заявила, что спортсмен не мог участвовать в инциденте, в котором ножевые ранения получил родственник футболиста.

«Промеса там не было. Он полностью сотрудничает со следствием», — Манон Алмоес NOS.

Сегодня, 13 декабря, стало известно, что 28-летний голландец задержан за нападение с ножом и на данный момент находится в полиции.

Сообщалось, что Промес напал с ножом на члена семьи. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.