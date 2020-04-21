Адвокат признался, что испытывает страсть к своей работе в «Фейеноорде»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат, который ранее продлил контракт с клубом до середины 2021 года, прокомментировал свое решение.

«Конечно, в эти времена это кажется странным, но, в конце концов, мне приятно продлить мой контракт с этим прекрасным клубом, — приводит слова Адвоката пресс-служба «Фейеноорда». — Конечно, в последние недели я заметил, насколько сильно я испытываю страсть к футболу и насколько хочу продолжать работать в качестве тренера. Что-то действительно начало получаться в команде. Я и моя команда хочет пройти этот трудный момент вместе. Клуб тоже хочет этого, поэтому вместе мы стремимся к лучшему, несмотря на многие неопределенности».

Дик Адвокат продлил контракт с «Фейеноордом»