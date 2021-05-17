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Адвокат: «Ничего не слышал об интересе «Фейеноорда» к Тилу»

14:28
Гус Тил. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гус Тил. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Спартака» Гуса Тила в клуб. Голландское издание Algemeen Dagblad еще в апреле сообщало об интересе «Фейеноорда» к Тилу, отданного в аренду в немецкий «Фрайбург».

— Насколько я знаю, этот футболист в последнее время выступал в Германии, но я не слышал, чтобы его связывали с «Фейеноордом», я ничего не знаю о возможности такого трансфера, — цитирует Адвоката «РБ Спорт». — Я не сотрудничаю со службой скаутинга, поскольку заканчиваю работу в клубе в конце этой недели. Затем придет новый тренер, который и займется подбором футболистов. Но, повторюсь, пока я был в клубе, ничего не слышал об интересе к Тилу.

Гус Тил перешел в «Спартак» в августе 2019 года, подписав 4-летний контракт. В нынешнем сезоне в бундеслиге он лишь один раз вышел в стартовом составе «Фрайбурга», где выступает на правах аренды. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/dik-advokat-nichego-ne-sly-shal-ob-interese-fejnoorda-k-tilu/

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