Адвокаат в следующем сезоне может возглавить "Фейеноорд"

71-летний Дик Адвокат может стать новым главным тренером "Фейеноорда" вместо Джованни ван Бронкхорста, сообщает Voetbal International.

Отмечается, что ван Бронкхорст, игравший за "Фейеноорд" с 1994 по 1997, а также, с 2007 по 2010 годы, решил уйти с занимаемого собой поста после окончания текущего сезона. Вопрос о назначении Адвоката может быть решен уже сегодня. По информации издания, предложение "Фейеноорда" устроило бывшего главного тренера сборной России. Сейчас он работает с "Утрехтом".