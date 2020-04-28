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«АДО Ден Хаг» уволил Пардью

21:22
Алан Пардью. Фото ФК «АДО Ден Хаг».
Алан Пардью. Фото ФК «АДО Ден Хаг».

«АДО Ден Хаг» на своем официально сайте объявил об увольнение Алана Пардью с поста главного тренера. Также покидают клуб ассистенты английского специалиста Крис Пауэлл и Пол Батлер.

Ранее было принято решение, что сезон в Голландии не будет доигран из-за пандемии коронавируса, и элитный дивизион никто не покинет. На момент остановки чемпионата «Ден Хаг» занимал 17-е место, имея в активе 19 очков в 26 играх.

58-летний Алан Пардью ранее тренировал «Рединг», «Вест Хэм», «Чарльтон», «Саутгемптон», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич».

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