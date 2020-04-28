«АДО Ден Хаг» уволил Пардью

«АДО Ден Хаг» на своем официально сайте объявил об увольнение Алана Пардью с поста главного тренера. Также покидают клуб ассистенты английского специалиста Крис Пауэлл и Пол Батлер.

? News | ADO Den Haag en Alan Pardew gaan in goed overleg uit elkaar. Ook assistent-coaches Chris Powell en Paul Butler vertrekken.



Alan, Chris and Paul: thank you and good luck ? — ADO Den Haag ? (@ADODenHaag) April 28, 2020

Ранее было принято решение, что сезон в Голландии не будет доигран из-за пандемии коронавируса, и элитный дивизион никто не покинет. На момент остановки чемпионата «Ден Хаг» занимал 17-е место, имея в активе 19 очков в 26 играх.

58-летний Алан Пардью ранее тренировал «Рединг», «Вест Хэм», «Чарльтон», «Саутгемптон», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич».