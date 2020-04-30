AD: Голландия может лишиться одного места в еврокубках на следующий сезон

УЕФА может лишить Голландию одной путевки в еврокубки и не пустить в Лигу Европы «Виллем II», сообщает AD.

Чемпионат Голландии-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса без объявления чемпиона, однако путевки в еврокубки были распределены по итогам турнирной таблицы. В Лигу чемпионов попали «Аякс» и АЗ, а в Лигу Европы — «Фейеноорд», ПСВ и «Виллем II».

Путевка в групповой этап ЛЕ в Голландии разыгрывается через Кубок, финал которого между «Фейеноордом» и «Утрехтом» не состоялся, поэтому путевка была распределена по факту положения команд в турнирной таблице чемпионата и досталась «Фейеноорду», который занимает третье место. Еще две путевки достались ПСВ и «Виллему II». Сообщается, что УЕФА может не одобрить данное решение Королевского футбольного союза Нидерландов и лишить страну одного места в еврокубковом сезоне-2020/21. В таком случае, «Виллем II» лишится возможности выступить в Лиге Европы, «Фейеноорд» начнет выступление в турнире с третьего отборочного этапа, а не с группового, как это было решено изначально.