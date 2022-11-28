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Сегодня, 18:40

75-летний Дик Адвокат стал главным тренером «Ден Хаага»

Иван Шитик
Корреспондент
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Дик Адвокат.
Фото ФК «Ден Хааг».

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат возобновил тренерскую деятельность.

75-летний специалист возглавил «Ден Хааг», который недавно покинул Дирк Кейт, сообщает сайт клуба.

Клуб выступает во второй по силе лиге Нидерландов. После 16 туров «Ден Хаг» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата.

С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым по выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год являлся главным тренером сборной России. С ней он вышел на Евро-2012, где россияне не смогли выйти в плей-офф.

ФК АДО ден Хааг
Дик Адвокат
Дирк Кюйт
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