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38-летний Стекеленбург завершил карьеру в сборной Нидерландов

16:46
Мартен Стекеленбург. Фото ФК «Аякс».
Мартен Стекеленбург. Фото ФК «Аякс».
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Голкипер Мартен Стекеленбург больше не будет выступать за сборную Нидерландов. 38-летний страж ворот принял решение завершить международную карьеру, сообщает De Telegraaf.

В составе сборной Нидерландов Стекеленбург дебютировал 3 сентября 2004 года в матче против Лихтенштейна (3:0). Всего в его активе в главной команде страны 63 матча и 48 пропущенных голов.

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Иван Шитик все материалы автора

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