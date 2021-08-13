38-летний Стекеленбург завершил карьеру в сборной Нидерландов

Голкипер Мартен Стекеленбург больше не будет выступать за сборную Нидерландов. 38-летний страж ворот принял решение завершить международную карьеру, сообщает De Telegraaf.

В составе сборной Нидерландов Стекеленбург дебютировал 3 сентября 2004 года в матче против Лихтенштейна (3:0). Всего в его активе в главной команде страны 63 матча и 48 пропущенных голов.