37-летний Хюнтелар заявил об окончании карьеры в конце сезона

Форвард «Аякса» Клас-Ян Хюнтелар объявил о том, что завершит карьеру в конце сезона.

«Я собираюсь закончить играть. Я думал об этом на протяжении последнего месяца. Конец приближается, и, думаю, это мой последний сезон. Я с удовольствием буду играть до конца.

Собираюсь сначала отдохнуть, побыть дома с семьей, а затем, думаю, получу диплом тренера», — сказал Хюнтелар Fox Sports.

37-летний голландец выступал за «Херенвен», «Аякс», «Реал», «Милан» и «Шальке». С лета 2017 года форвард выступает за «Аякс», с которым стал чемпионом Голландии.

В составе сборной Голландии Хюнтелар стал серебряным и бронзовым призером ЧМ.