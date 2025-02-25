36-летний Лукас Перес перешел в ПСВ

Форвард Лукас Перес подписал контракт с ПСВ, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 36-летним испанцем рассчитано до конца сезона-2024/25. Нападающий присоединился к клубу из Эйндховена свободным агентом.

22 февраля Перес покинул «Депортиво». Также футболист выступал за «Райо Вальекано», «Карпаты», киевское «Динамо», «Арсенал» и «Вест Хэм».

В текущем сезоне Перес провел 19 матчей в сегунде, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.