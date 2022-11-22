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Сегодня, 23:35

20-летний полузащитник «Аякса» Ихаттарен был арестован

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Аякса» Мохаммед Ихаттарен был арестован в Нидерландах. При этом полиция не раскрыла причину заключения 20-летнего футболиста под стражу, сообщает De Telegraaf.

Ранее молодой голландский футболист, права на которого принадлежат «Ювентусу, покинул расположение «Сампдории», за которую выступал также на правах аренды, и не вернулся в клуб в указанные сроки.

Причиной этому стали депрессивные расстройства игрока из-за смерти отца. Ихаттарен согласился пройти курсы реабилитации у психологов.

В текущем сезоне из-за травмы Ихаттарен не провел ни одного матча.

ФК Аякс
ФК Ювентус
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