20-летний полузащитник «Аякса» Ихаттарен был арестован

Полузащитник «Аякса» Мохаммед Ихаттарен был арестован в Нидерландах. При этом полиция не раскрыла причину заключения 20-летнего футболиста под стражу, сообщает De Telegraaf.

Ранее молодой голландский футболист, права на которого принадлежат «Ювентусу, покинул расположение «Сампдории», за которую выступал также на правах аренды, и не вернулся в клуб в указанные сроки.

Причиной этому стали депрессивные расстройства игрока из-за смерти отца. Ихаттарен согласился пройти курсы реабилитации у психологов.

В текущем сезоне из-за травмы Ихаттарен не провел ни одного матча.