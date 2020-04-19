Cегодня исполнилось 20 лет дебюту Рафаэла ван дер Варта во взрослом футболе. Голландец вышел в составе «Аякса» в 17-летнем возрасте в матче чемпионата Голландии против «Ден Босха» (1:1).

It's 2??0?? years since @rafvdvaart made his Ajax debut. What a career he has had ?pic.twitter.com/UNuIPLZKBR — Goal (@goal) April 19, 2020

Впоследствии в карьере ван дер Варта были «Гамбург», «Реал», «Тоттенхэм», «Бетис», «Мидтьюлланн» и «Эсбьерг». В составе сборной Голландии он принял участие в Евро-2004 (бронза), 2008 и 2012, а также ЧМ-2006 и 2010 (серебро).

Карьеру футболиста ван дер Варт завершил в 2018 году, а через год профессионально занялся дартсом.