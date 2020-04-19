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20 лет назад ван дер Варт дебютировал в большом футболе. Сейчас — он профессиональный игрок в дартс

22:57
Рафаэл ван дер Варт.
Рафаэл ван дер Варт.
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Cегодня исполнилось 20 лет дебюту Рафаэла ван дер Варта во взрослом футболе. Голландец вышел в составе «Аякса» в 17-летнем возрасте в матче чемпионата Голландии против «Ден Босха» (1:1).

Впоследствии в карьере ван дер Варта были «Гамбург», «Реал», «Тоттенхэм», «Бетис», «Мидтьюлланн» и «Эсбьерг». В составе сборной Голландии он принял участие в Евро-2004 (бронза), 2008 и 2012, а также ЧМ-2006 и 2010 (серебро).

Карьеру футболиста ван дер Варт завершил в 2018 году, а через год профессионально занялся дартсом.

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