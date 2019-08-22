15 лет назад Ибрагимович забил чудо-гол. Последний за «Аякс»
11:45
Сегодня исполнилось 15 лет эффектному голу нападающего Златана Ибрагимовича. Форвард «Аякса» поразил ворота «Бреды» в матче чемпионата Голландии (6:2), обыграв по пути несколько футболистов соперника. Мяч стал для него последним в составе амстердамцев. Через 9 дней, в последний день трансферного окна он перешел в«Ювентус».
Всего за «Аякс» швед провел 110 матчей и забил 48 мячей.
С 2018 года Ибрагимович защищает цвета «Лос-Анджелес Гэлакси».
? - 15 years ago today, @Ibra_official scored his final goal for @AFCAjax— Mirror Football (@MirrorFootball) August 22, 2019
Not a bad way to sign off... ? pic.twitter.com/fYwQKM6cVq