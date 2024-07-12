Помните фотографию полного Зюле? Защитник «Боруссии» сильно похудел и сменил имидж
Одна из самых хитовых фотографий финиша предыдущего сезона — защитник «Боруссии» Никлас Зюле на одной из тренировок с выпирающим под футболкой пузом. «Шмели» тогда вышли в финал Лиги чемпионов, и такая форма одного из игроков вызывала вопросы и насмешки.
Причина, по которой 28-летний Зюле так мощно набрал, осталась неизвестной, никаких комментариев на этот счет он не давал и в стиле Мартина Адама про генетику не говорил. Но, судя по инсайдам немецкой прессы, проблема была все-таки в нарушении режима и нежелании меняться.
При этом поменяться все же пришлось. Непопадание на домашний Евро, а потом и в стартовый состав на финал Лиги чемпионов — серьезный звонок. Кроме того, по данным Sky Sport, накануне отпуска Зюле встретился с руководством в лице Себастьяна Келя и Ларса Рикена, и те выдали ему предупреждение. По форме оно было очень простым — если Зюле не приведет себя в порядок, в августе он будет выставлен на трансфер.
Так как ранее «шмели» уже проявляли решимость, попрощавшись с легендой клуба Хуммельсом только за то, что тот выступил против тренера, вероятно, Зюле понял, что шутки кончились. И принялся за работу.
В четырехнедельный отпуск на Мальорку Зюле отправился не один, а с целой командой. Вместе с ним поехал личный шеф-повар Райнер Шорер, его помощник Флориан Титц, а также личный фитнес-тренер Яна Кизи.
График защитника был тяжелейшим — он тренировался три раза в день, проводя полуторачасовые занятия утром и днем, и завершая день 45-минутной тренировкой. Диета тоже была строгой — Зюле не ел почти ничего, кроме рыбы.
Все усилия в отпуске дали плоды. Никлас вернулся на сборы «Боруссии» в отличной форме — похудел почти на 10 килограммов. Теперь, по данным Bild, его вес составляет практически идеальные для его 195-сантиметрового роста 100 кг — это то, что и требовали от Зюле в «Боруссии».
Никлас на фотографиях выглядит намного свежее, подтянутее, а еще он сменил образ — покрасил волосы в белый. Люди в комментариях соцсетей в восторге от нового Зюле — массово пишут, что теперь он смотрится гораздо спортивнее. Сам Никлас, похоже, рассчитывает побороться в новом сезоне за место в основе. После ухода Хуммельса легче не будет — в «Боруссии» есть Ник Шлоттербек и новичок с русскими корнями Вальдемар Антон. Но такой Зюле, думается, навяжет им конкуренцию.
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Боруссия М
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15
|Унион Б
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16
|Бохум
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17
|Ст-Паули
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18
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Боруссия М – Байер
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Аугсбург – Вердер
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
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Фрайбург – Штутгарт
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Хоффенхайм – Хольштайн
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Майнц – Унион Б
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Ст-Паули – Хайденхайм
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Вольфсбург – Бавария
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