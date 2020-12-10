«Мечтаю когда-нибудь сыграть в РПЛ». Интервью футболиста Вальдемара Антона, у которого все отлично складывается в бундеслиге

А когда-то ему звонил Станислав Черчесов по поводу сборной России.

В топ-чемпионатах не так много русскоговорящих футболистов. Один из них — Антон. Родился в узбекском Алмалыке, откуда совсем маленьким вместе с семьей переехал в Германию. Однако дедушки, бабушки, дядя, двоюродные братья и другие родственники живут в России.

В 19 лет он уже выступал в бундеслиге, в 20 — в молодежной сборной Германии, за которую в итоге провел 11 матчей, в 22 стал капитаном «Ганновера». Летом за 4 миллиона евро 24-летнего центрального защитника купил «Штутгарт», где Вальдемар сразу стал шефом обороны.

По данным СМИ, Антоном интересовались ЦСКА и «Спартак», а прошлой зимой очень настойчив был «Локомотив». Возникала тема и с нашей национальной командой. Учитывая уровень игры Вальдемара и дефицит с центральными защитниками, история могла быть очень интересной. Черчесов даже звонил футболисту после ЧМ-2018. Однако футбольные законы делают реализацию идеи проблематичной — у Антона пока нет гражданства РФ, но есть официальные игры за немецкую молодежку.

Мы обсудили с Вальдемаром и эту тему, и разговоры о возможном переходе в клуб РПЛ, и разницу между российским чемпионатом и бундеслигой, и цели в карьере, и его персональный хештег, и многое другое. В том числе молодой защитник рассказал, почему у него такая необычная мечта — играть в России.

Говорили мы на русском.

«Зовите меня Вова»

— Вы и сейчас с родителями общаетесь на русском?

— Да. У меня с детства было стремление не только разговаривать на русском, но и читать, писать. Сам научился и сейчас рад этому.

— Жена тоже как-то связана с нашей страной?

— Нет, супруга из Боснии, но языки похожи. Когда с кем-то говорит на родном, то ее понимаю. Как и она меня, когда общаюсь на русском.

— Когда последний раз приезжали в Россию?

— Года четыре назад. Все время что-то мешает. В 2020-м очень решительно настраивался прилететь в гости к бабушкам и дедушкам, но коронавирус спутал все планы. Родственников у меня много — и в Екатеринбурге, и в Санкт-Петербурге.

— Когда приезжаете сюда, что нравится, а что — нет?

— У меня возникает чувство, как будто попал в детство. Когда ты маленький, то тебе не нужно многого для счастья — просто радуешься каждому дню. Бабушки с дедушками живут не богато, но им всего хватает. Главное — душевное тепло, которое получаешь. Поэтому очень люблю бывать в России. И стараюсь привезти то, что нравится родственникам.

— Читал, что при рождении вас назвали Владимиром. Откуда появилось имя Вальдемар?

— Зовите меня Вова. Мне так привычнее, так зовут в семье, все друзья. Когда переехали в Германию, то при регистрации сказали, что Владимир — непривычный вариант, более распространенный в стране — Вальдемар. Так и записали.

— В Instagram вы используете хештег с именем Вова и изображением горы. Что это значит?

— Давно выбрал себе этот знак. Мне нравится мощь и основательность, которая есть у гор. Их ничем не сдвинешь. Вот и меня не собьешь с пути, если принял какое-то решение и иду к цели.

— Ваш отец до сих пор водит автобус?

— Да. Иногда говорю ему: «Может, уже достаточно?» Но он ни в какую. Отвечает: «Мне нравится». Если так, тогда, конечно. Мы — футболисты — тоже никогда не хотели бы заканчивать работать по своей профессии, потому что нам нравится играть.

«Сейчас не думаю ни о сборной России, ни о сборной Германии»

— Вы знакомы с кем-то из российских коллег?

— Только в «Ганновере» партнером был Эдгар Приб, который сейчас в «Фортуне» из Дюссельдорфа. С ним можно было поговорить на русском. (Эдгар родился в Нерюнгри в 1989 году. — Прим. К.А.).

— Пару лет назад Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» сказал: «С Вальдемаром мы разговаривали, но у него нет российского паспорта, меня ввели в заблуждение. Каждый принимает сам решение, мы никого не просим. Сейчас Антон не может за нас играть. Если он получит паспорт по зову души, сам захочет играть, встанет в общий строй, мы будем его рассматривать». За это время что-то продвинулось с оформлением документов?

— Черчесов звонил, когда у меня была травма. Пожелал выздоровления. Что же касается сборной, то у ФИФА очень много разных правил, которые ограничивают возможности, даже если у тебя корни в какой-то стране. Это юридический вопрос, им занимаются специалисты, но мне давно на эту тему никто не набирал. И я, признаться, в данный момент не думаю ни о сборной России, ни о сборной Германии. Полностью сфокусирован на клубных делах в «Штутгарте».

— На ЧМ-2018 за российскую команду болели?

— Еще как! Ведь у меня там все родственники. Очень понравилось, что сборная никого не боялась и прошла в 1/4 финала, где уступила только по пенальти. Вообще, страна провела отличный турнир.

— Вы ведь могли оказаться в РПЛ? Писали об интересе «Спартака», ЦСКА, «Локомотива».

— Мне бы не хотелось называть клубы, но интерес действительно присутствовал. Впрочем, до конкретики дело не доходило. Например, прошлой зимой никуда уходить не собирался — очень хотел помочь «Ганноверу» вернуться в бундеслигу. А когда не получилось, то последовало предложение от «Штутгарта», которое очень понравилось. Сразу почувствовал, что мне полностью доверяют, что смогу развиваться и чего-то достигать с клубом.

«Рад за Тедеско, Шварца и Бувача»

— За РПЛ следите?

— За результатами. Знаю, что борьба за золото в этом сезоне очень интересная. А вот смотреть сейчас удается реже — телевизор с российскими каналами у родителей, они живут в другом городе, да и времени на все не хватает, у нас свои матчи. Но представление о лиге имею.

— В России сейчас в ужасе от результатов на международной арене. Чего, на ваш взгляд со стороны, в первую очередь не хватает РПЛ?

— В каждом чемпионате — своя специфика. По тому же уровню единоборств что-то можно сказать, только поучаствовав в игре лично, а не при просмотре по телевидению. Из того, что заметно со стороны, — в бундеслиге более высокий темп.

— У нас все больше специалистов из Германии — Тедеско, Шварц, Бувач. Знакомы с кем-то из них?

— Лично не знаю. Но, конечно, слышал, что они отправились в РПЛ. Судя по результатам, делают хорошую работу в «Спартаке» и «Динамо», я рад за них.

— Ваши ожидания от перехода в «Штутгарт» оправдываются?

— Полностью. Меня здорово приняли в коллективе, мы показываем хороший командный футбол, неплохо идем по сезону. К сожалению, из-за травмы мне пришлось пропустить три недели, но в остальном постоянно выхожу на поле. Как обычно, есть ощущение, что могли бы набрать на пару очков больше, но в целом в городе довольны командой (в прошлом сезоне «Штутгарт» выступал во второй бундеслиге, сейчас же занимает восьмое место в первой. — Прим. К.А.). В последнем туре на выезде обыграли «Вердер» — настроение приподнятое.

— До шестого места — всего два очка. Рассчитываете пробиться в еврокубки по итогам сезона?

— Об этом не задумываемся — только о ближайшем матче.

— А перед собой какие глобальные цели ставите?

— Любой футболист хочет достичь максимума. Конечно, хочу когда-то выступать на уровне Лиги чемпионов. Но честно скажу, на три-четыре года вперед не загадываю. Единственное скажу, что мечтаю когда-нибудь все же поиграть в России, где у меня столько родственников.