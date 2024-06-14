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Глобальная зачистка в «Боруссии». Терзич и Хуммельс конфликтовали — и оба покинули клуб

Хуммельс и Терзич покинули дортмундскую «Боруссию»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Матс Хуммельс и Эдин Терзич.
Фото Global Look Press
У финалиста Лиги чемпионов неспокойно.

Пока весь футбольный мир замер в ожидании Евро-2024, одним из главных ньюсмейкеров последних дней внезапно стала дортмундская «Боруссия». Команды, добравшейся до финала Лиги чемпионов, больше нет — ушел главный тренер и два легендарных игрока. Причем все конфликтовали.

Неспокойно было еще перед «Реалом». Один из ветеранов «Боруссии» Матс Хуммельс дал интервью Bild, в котором не стеснялся в выражениях. Например, 35-летний защитник совершенно спокойно рассуждал о том, что может покинуть клуб после финала, причем уверенно заявил, что не поедет в МЛС и не закончит карьеру — заверил, что останется в Европе.

 
Защитник &laquo;Боруссии&raquo; Матс Хуммельс празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;ПСЖ&raquo; в&nbsp;ответном матче полуфинала Лиги чемпионов в&nbsp;Париже. Пять лет назад Хуммельса списали из «Баварии» и сборной. Теперь он вывел «Боруссию» в финал Лиги чемпионов

И это еще ладно — разговоры о будущем в его возрасте могут быть вполне конкретными. Но защитник позволил себе фактически оскорбить тренера. «Я был зол, потому что считал, что «Боруссия» не должна играть так ни с кем из соперников. Чувствовал, что дальше так не может продолжаться. Ощущал себя оскорбленным в этой футболке», — сказал Хуммельс.

Немец подразумевал оборонительную тактику — согласно инсайдам из Германии, Матс был одним из тех, кто считал, что «Боруссия» играет в трусливый футбол. И открыто говорил об этом тренеру. Но когда это прозвучало публично, Терзич взбесился — между игроком и коучем начался открытый конфликт.

Матс Хуммельс и Эдин Терзич.
Фото Global Look Press

В клубе, кстати, встали на сторону старшего — посчитали, что даже такой заслуженный футболист, как Хуммельс, не имеет права перечить главному тренеру. Учитывая, что у 35-летнего футболиста в июне заканчивался контракт, его решили просто не продлевать.

Однако случилось внезапное — Терзич ушел еще раньше. 13 июня он заявил: «Сейчас мне очень больно, но я хотел бы сообщить, что с сегодняшнего дня покидаю «Боруссию». Для меня было огромной честью привести этот великий клуб к победе в Кубке Германии, а совсем недавно и к финалу Лиги чемпионов.

После финала на «Уэмбли» я попросил руководство о встрече. После девяти лет в «Боруссии», шесть из которых я провел в тренерском штабе и два с половиной в качестве главного тренера, я понимаю, что предстоящая перезагрузка должна произойти с кем-то другим на бровке».

 
Эдин Терзич. «Боруссию» вывел в полуфинал Лиги чемпионов преданный болельщик. Терзич — уже топ-тренер или еще нет?

Но в планах руководства ничего не изменилось — с Хуммельсом, отыгравшим совокупно 13 лет в составе «Боруссии», все равно решили не продлевать соглашение. Защитник, выигравший с дортмундцами шесть трофеев, включая два чемпионства в Германии, пока ситуацию не комментировал.

Таким образом, «Боруссию» покинули две конфликтующие стороны. А если учесть, что ушел еще и Марко Ройс, тоже недовольный оборонительным стилем Терзича, то три. Наступит ли теперь идиллия в Дортмунде?

Матс Хуммельс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
Эдин Терзич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 34 28 6 0 89-24 90
2
 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
4
 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5
 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
6
 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51-50 47
7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
8
 Хайденхайм 34 10 12 12 50-55 42
9
 Вердер 34 11 9 14 48-54 42
10
 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11
 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
12
 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
13
 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
14
 Боруссия М 34 7 13 14 56-67 34
15
 Унион Б 34 9 6 19 33-58 33
16
 Бохум 34 7 12 15 42-74 33
17
 Кельн 34 5 12 17 28-60 27
18
 Дармштадт 34 3 8 23 30-86 17
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18.05 16:30
Байер – Аугсбург
 2 : 1
18.05 16:30
Боруссия Д – Дармштадт
 4 : 0
18.05 16:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 2 : 2
18.05 16:30
Хайденхайм – Кельн
 4 : 1
18.05 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 4 : 2
18.05 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 4 : 0
18.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
 2 : 1
18.05 16:30
Вердер – Бохум
 4 : 1
18.05 16:30
Вольфсбург – Майнц
 1 : 3
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 36
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 28
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 12
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 28 2 3
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 26 2 7
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 26 1 1
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