«Будем наблюдать за его развитием». 16-летний сын Ильи Ковальчука перешел в немецкую «Герту»
16-летний футболист московского «Динамо» и юношеской сборной России Филипп Ковальчук продолжит карьеру в академии берлинской «Герты». Он — сын олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука.
Отец подтвердил
Первым о трансфере Ковальчука сообщил Telegram-канал «Вне состава». Позднее Илья Ковальчук подтвердил информацию в комментарии «Матч ТВ».
«Да, мой сын Филипп перешел в академию «Герты» (команда U-17). Будем наблюдать за его развитием и поддерживать», — сообщил Илья Ковальчук.
Филипп начал заниматься футболом в академии клуба МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси». Позднее перебрался в бразильский «Сан-Паулу», а затем в юношескую команду московского «Динамо». Выступает на позиции флангового нападающего.
Чемпион ЮФЛ-2
В нынешнем сезоне Ковальчук провел 21 матч в Юношеской футбольной лиге-2 за «Динамо», забил 12 голов и сделал девять результативных передач.
22 ноября бело-голубые стали чемпионами ЮФЛ-2, одержав победу над «Рубином» (3:2). Решающий гол был забит в концовке встречи. Второе место занял «Краснодар», третье — «Зенит». Филипп уедет в Германию с золотой медалью.
Ковальчук также играет за юношескую сборную России, в составе которой дебютировал в 2023 году. За национальную команду для игроков до 16 лет он провел семь матчей и забил четыре гола.
Как Филипп оказался в Бразилии
Два года назад Ковальчук-старший рассказывал, как его сын оказался в бразильском «Сан-Паулу».
«Он тренировался в Лондоне и в других академиях. Я понимал, что если он хочет серьезно заниматься футболом, то это не уровень. Ему сейчас 14, он переехал в Бразилию в 12 лет. Как так получилось? Мы уехали в Америку, в Лос-Анджелес, и Фил тогда играл в местном «Гэлакси». Потом мы переехали в Майами, началась пандемия — а затем в город на турнир прилетела бразильская команда, «Коринтия». Тренер его там увидел и через знакомого бразильца [обратился]. Сказал, что мой сын понравился тренеру и он приглашает его в Бразилию. Знал ли тот тренер, кто я? Нет, не знал. В этом и огромный плюс Бразилии», — говорил хоккеист в видео на YouTube-канале «Суперлига».
Тогда же Илья отмечал, что Филипп быстро повзрослел.
«Он за 1,5 года выучил португальский. Я его сразу в пекло кинул, отправил в португальскую школу. Если у него не получится профессиональная карьера, думаю, такой опыт в жизни... Другая культура, знакомства. Там много ребят из фавел, у которых в жизни нет ничего, кроме футбола. Он это видит и, наверное, какие-то ценности переосмыслит. Он быстро повзрослел», — заключил Ковальчук-старший.
Берлинская «Герта» — один из старейших футбольных клубов Германии (основан в 1892 году), двукратный чемпион страны. Сейчас основная команда выступает во второй Бундеслиге.
