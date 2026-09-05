40-летний Джеко вернулся в Бундеслигу и готов бить рекорды. У Эдина несколько больших целей

Сегодня — матч с «Баварией».

Важное напоминание: Эдин Джеко в 2026 году не просто играет в футбол, но и делает это на высшем уровне. Кажется, что он начинал еще в прошлой жизни — первый матч в профессиональном футболе провел в 2003-м, а в дебютный сезон в Бундеслиге пересекался на поле с Оливером Каном, Александром Фраем и Франком Рибери, которые давным-давно завершили карьеру.

Эдин в шаге от сотворения красивейшей истории — в сезоне-2009/10 он стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, а теперь близок к авторству самого возрастного гола в чемпионате Германии.

Переход в «Шальке» и ЧМ-2026

После ухода из «Интера» летом 2023 года Эдин ненадолго покинул топ-5 европейских чемпионатов. Через пару крепких сезонов в «Фенербахче» — 46+18 в 99 матчах во всех турнирах — на элитный уровень клубного футбола боснийца вернула «Фиорентина». Получилось очень блекло: всего 11 игр в Серии А с нулем результативных действий, два гола в семи встречах в Лиге конференций и расторжение соглашения уже в январе.

Скромный отрезок во Флоренции не смутил «Шальке», предложившему ветерану контракт до конца сезона. Вторая Бундеслига моментально вдохнула новую жизнь в, казалось бы, увядшую карьеру Джеко. Суперветеран включился сразу, фантастически влившись в команду, лидирующую в чемпионате — 6+3 в 11 матчах. Вероятно, сделал бы больше, но пропустил часть матчей в концовке сезона из-за травмы плеча.

В первой же встрече после переезда на «Фельтинс Арену» Джеко стал самым возрастным автором гола в истории второго немецкого чемпионата — забил «Кайзерслаутерну» в возрасте 39 лет и 314 дней. Побил рекорд нападающего «Аугсбурга» Хельмута Халлера (39 лет и 219 дней), отличившегося в 1979-м.

Сезон Джеко закончил одним из лучших форвардов по касаниям в штрафной соперника (в среднем 9 за 90 минут) и голевым моментам (2,4 за 90 минут). К тому же Эдин все еще беспощаден в воздухе — 58 выигранных воздушных единоборств за 11 матчей. Средний показатель (5,27 побед в дуэлях) стал лучшим во второй Бундеслиге.

Весна точно запомнилась Эдину и другим эпохальным достижением — сборная Боснии и Герцеговины во главе с Джеко пробилась на ЧМ-2026. Нападающий буквально затащил команду на турнир: голом на 86-й минуте перевел стыковой матч с Уэльсом в дополнительное время, а затем отыграл два часа с Италией, отдав результативную передачу на Табаковича в конце второго тайма.

На сам ЧМ Эдин ехал шестым в списке самых возрастных игроков розыгрыша и третьим среди полевых после Криштиану Роналду и Луки Модрича. Но получилось средне: игру с Канадой легендарный форвард провел в запасе, затем трижды подряд вышел в старте, но голевыми действиями не отличился. Боснийцы закончили выступление в 1/16 финала, уступив США (0:2).

Однако в «Шальке» уверовали: Эдин все еще может держать уровень высшей лиги. После чемпионата мира гельзенкирхенцы продлили с форвардом контракт до лета 2027-го.

Фото Global Look Press

Исторические рекорды

В свои 40 Джеко получит классическую для возрастных игроков роль — опытный футболист на поле, лидер и авторитет в раздевалке и джокер, который может решить эпизод в штрафной. К тому же «Шальке» не испытывает недостатка в форвардах: в основе в первом туре вышел Мусса Силла, еще есть Чуквубуике Адаму, молодой Эмиль Хейлунн (младший брат Расмуса) и арендованный у «Вулверхэмптона» в последний день трансферного окна Хван Хи Чхан.

Однако Джеко уже приносит пользу — отметился дублем и передачей в кубковом матче с «Халлешером» из Северо-Восточной региональной лиги (уровень четвертой Бундеслиги). С «Аугсбургом» в первом туре получилось менее ярко, там Эдин отыграл всего 14 минут, а «Шальке» был разгромлен со счетом 0:3.

Матчем с «Аугсбургом» Джеко почти установил рекорд самого длительного перерыва между двумя матчами Бундеслиги. В последний раз босниец выходил на поле в сезоне-2010/11 в составе «Вольфсбурга» 15 лет и 255 дней (5734 дня) назад. Только у Вольфганга Бени был более длительный перерыв (16 лет и 245 дней между дебютом за «Карлсруэ» в 1966 году и игрой за «Вальдхоф Мангейм» в 1983-м). Но еще несколько достижений у Эдина есть шанс присвоить себе.

Самый возрастной бомбардир Бундеслиги . Пока лидирует Клаудио Писарро (40 лет и 227 дней). Гол Джеко после 30 октября 2026-го сделает его единоличным рекордсменом.

Самый возрастной игрок, забивший два или больше голов в одном матче Бундеслиги. Сейчас на вершине пока Манфред Бургсмюллер, оформивший дубль за «Вердер» в 1987-м, в возрасте 37 лет и 263 дней. В профессиональном немецком футболе (первые три дивизиона Бундеслиги) рекорд уже у боснийца.

Один из самых возрастных полевых игроков, выходивших на поле. Абсолютный рекорд принадлежит бывшему защитнику «Шальке» Клаусу Фихтелю (43 года и 184 дня, 1988 год), но среди иностранных полевых игроков Джеко уже сейчас очень высоко — больше было только Мирко Вотава, Клаудио Писарро и тому же Фихтелю.

Дуэт с боснийским тренером

По итогам сезона-2020/21 «Шальке» вылетел во вторую Бундеслигу впервые за 33 года. Долги, отсутствие еврокубков и последствия пандемии топили клуб. В элиту немецкого футбола гельзенкирхенцы вернулись сразу, но ненадолго — в 2023-м вновь последовало понижение в классе и прозябание вне топ-лиги на протяжении трех лет. «Шальке» даже был близок к вылету в третий дивизион (10-е и 14-е место).

Символом камбэка в Бундеслигу стал не только Джеко, но и его соотечественник — главный тренер «горняков» Мирон Муслич. В течение нескольких сезонов 43-летний босниец построил симпатичный «Серкль Брюгге», впервые за 14 лет выведя клуб в еврокубки, выбил с «Плимутом» «Ливерпуль» из Кубка Англии и наконец-то исцелил «Шальке».

А еще Муслич в восторге от Джеко, с которым они почти ровесники. В подкасте BBC Euro Leagues в преддверии нового сезона Мирон признался, что очень верит в Эдина.

«Я вырос в Австрии, но я из Боснии, — сказал Мирон. — А Эдин Джеко для нас — это Гари Линекер. Он наш Йохан Кройф. Он наш Франц Беккенбауэр. Просто кумир. Ему 40 лет, и он все еще в отличной форме. Это значит, что последние 25 лет он был настоящим профессионалом. Именно поэтому он является образцом для подражания и именно поэтому окажет влияние и оставит свой след в предстоящем сезоне Бундеслиги».

После матча с «Аугсбургом» Муслич снова отметил, что команде «нужен Эдин», а его качества в штрафной площади все еще на высшем уровне.

Джеко поддерживает своего тренера и, кажется, полностью счастлив в Гельзенкирхене. После чемпионства нападающий отметил, что никогда не праздновал так, как в «Шальке». А выход в Бундеслигу назвал одним из самых ярких моментов карьеры.

«С момента моего прихода в «Шальке» зимой я стал частью фантастической команды и ощутил невероятную поддержку болельщиков. Это было невероятно. Я хотел помочь клубу вернуться туда, где ему место. И абсолютно правильно поступил».

На подписании нового однолетнего контракта Джеко выразил уверенность, что еще может что-то дать «Шальке» и помочь команде в Бундеслиге. В этом вряд ли можно усомниться — как минимум это должно получиться невероятно интересно.