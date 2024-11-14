«Машина ненависти». Клуб бундеслиги ушел из соцсети Маска после выборов в США
«Санкт-Паули» объявил об уходе из социальной сети X (бывший Twitter) из-за политики ее владельца Илона Маска. Клуб бундеслиги, который традиционно придерживается левых взглядов, прекратил публиковать там новости и призвал болельщиков переходить на набирающую популярность платформу Bluesky.
Заявление пресс-службы
Говоря о причинах своего решения, в «Санкт-Паули» подчеркнули, что Маск превратил площадку для дискуссий в «машину ненависти», способную повлиять на предвыборную кампанию в парламент Германии.
«Расизм и теории заговора там распространяются беспрепятственно и даже курируются. Оскорбления и угрозы редко наказываются и выдаются за свободу слова. Кроме того, после победы на выборах Дональд Трамп назначил Маска на должность главы Департамента эффективности правительства. Илон был одним из основных спонсоров предвыборной кампании и также использовал X для этой цели. Можно предположить, что соцсеть и дальше будет продвигать авторитарный, человеконенавистнический и ультраправый контент во время предстоящей избирательной кампании в Германии, манипулируя общественным сознанием», — указано в тексте.
Подали пример другим?
Многие клубы используют X не только в качестве заработка, но и как средство коммуникации с болельщиками. У таких грандов, как «Манчестер Юнайтед» (38 миллионов подписчиков), «Барселона» (49 миллионов) и «Реал Мадрид» (51,8 миллиона), огромная аудитория.
В «Санкт-Паули» отметили, что их аккаунт, у которого более 250 тысяч подписчиков, больше не будет использоваться. Однако все посты за последние 11 лет останутся ради исторической ценности.
Это первый клуб из топ-5 лиг, отказавшийся от продукта Маска. Однако вполне может быть, что не последний. Bild связался с другими командами и выяснил их позицию.
«Байер» сообщил, что внимательно изучит вопрос на предмет того, нет ли вмешательства в алгоритмы с целью достижения определенного эффекта. Если это будет подтверждено, а клуб решит, что пребывание на платформе негативно влияет на него, будет принято решение об уходе. «Вольфсбург» тоже выразил опасения насчет функционирования X и сообщил о критической оценке происходящего. «Ганновер» пообещал следить за ситуацией, но пока намерен остаться в соцсети. Схожим образом поступят «Штутгарт», «Лейпциг», «Аугсбург», «Хоффенхайм» и «Вердер».
Менхенгладбахская «Боруссия» и «Кельн», напротив, хотят сохранить свое присутствие на платформе из-за возможности активно взаимодействовать с фанатами.
Необычный клуб
«Санкт-Паули» — это самый настоящий клуб-панк в мире футбола со своей уникальной идеологией и харизмой. Поддержка ЛГБТ*, борьба за права мигрантов, сохранение окружающей среды, антирасизм — все то, без чего нельзя представить команду из портового района Гамбурга.
В среде фанатов «Санкт-Паули» (еще с начала 1980-х) распространены левые и антифашистские взгляды, что уже нетипично для этой субкультуры. Причем ультраправым болельщикам вообще запрещено появляться на стадионе.
Клубом, по сути, управляют сами ультрас. Они даже подбирают игроков в соответствии со своими убеждениями. К примеру, больше десяти лет назад огромным штрафам и санкциям подвергся один из футболистов за то, что на тренировке назвал партнера по команде «черным ублюдком».
Сейчас у «Санкт-Паули» десятки миллионов фанатов по всему миру. Атмосфера на «Милленторе» — 30-тысячной арене «пиратов» — мощнейшая. Здесь, например, можно увидеть грандиозное фаер-шоу с огромным баннером Wilkommen in der holl (в переводе с немецкого — «Добро пожаловать в ад». — Прим. «СЭ»).
В сезоне-2024/25 клуб вернулся в бундеслигу спустя 13 лет. Правда, после 10 туров чемпионата Германии дела у команды идут не очень: всего восемь очков и 16-е место в турнирной таблице.
*Признано в России экстремистской организацией.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|10
|8
|2
|0
|33-7
|26
|
2
|РБ Лейпциг
|10
|6
|3
|1
|15-5
|21
|
3
|Айнтрахт Ф
|10
|6
|2
|2
|26-16
|20
|
4
|Байер
|10
|4
|5
|1
|21-16
|17
|
5
|Фрайбург
|10
|5
|2
|3
|13-11
|17
|
6
|Унион Б
|10
|4
|4
|2
|9-8
|16
|
7
|Боруссия Д
|10
|5
|1
|4
|18-18
|16
|
8
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|17-21
|15
|
9
|Боруссия М
|10
|4
|2
|4
|15-14
|14
|
10
|Майнц
|10
|3
|4
|3
|15-14
|13
|
11
|Штутгарт
|10
|3
|4
|3
|19-19
|13
|
12
|Вольфсбург
|10
|3
|3
|4
|19-18
|12
|
13
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|13-20
|12
|
14
|Хайденхайм
|10
|3
|1
|6
|13-15
|10
|
15
|Хоффенхайм
|10
|2
|3
|5
|13-19
|9
|
16
|Ст-Паули
|10
|2
|2
|6
|7-12
|8
|
17
|Хольштайн
|10
|1
|2
|7
|12-25
|5
|
18
|Бохум
|10
|0
|2
|8
|10-30
|2
|22.11
|22:30
|
Бавария – Аугсбург
|- : -
|23.11
|17:30
|
Байер – Хайденхайм
|- : -
|23.11
|17:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|- : -
|23.11
|17:30
|
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|23.11
|17:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|23.11
|17:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|- : -
|23.11
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Вердер
|- : -
|24.11
|17:30
|
Хольштайн – Майнц
|- : -
|24.11
|19:30
|
Боруссия М – Ст-Паули
|- : -
|Г
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|11
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|6
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|6
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|8
|1
|3
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|7
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|8
|1
|2