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«Машина ненависти». Клуб бундеслиги ушел из соцсети Маска после выборов в США

«Санкт-Паули» объявил об уходе из соцсети Х из-за политики Илона Маска
Егор Сергеев
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Страница Илона Маска в соцсети X.
Фото Global Look Press
Фанаты «Санкт-Паули».
Фото Global Look Press
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Его примеру могут последовать и другие немецкие команды.

«Санкт-Паули» объявил об уходе из социальной сети X (бывший Twitter) из-за политики ее владельца Илона Маска. Клуб бундеслиги, который традиционно придерживается левых взглядов, прекратил публиковать там новости и призвал болельщиков переходить на набирающую популярность платформу Bluesky.

Заявление пресс-службы

Говоря о причинах своего решения, в «Санкт-Паули» подчеркнули, что Маск превратил площадку для дискуссий в «машину ненависти», способную повлиять на предвыборную кампанию в парламент Германии.

«Расизм и теории заговора там распространяются беспрепятственно и даже курируются. Оскорбления и угрозы редко наказываются и выдаются за свободу слова. Кроме того, после победы на выборах Дональд Трамп назначил Маска на должность главы Департамента эффективности правительства. Илон был одним из основных спонсоров предвыборной кампании и также использовал X для этой цели. Можно предположить, что соцсеть и дальше будет продвигать авторитарный, человеконенавистнический и ультраправый контент во время предстоящей избирательной кампании в Германии, манипулируя общественным сознанием», — указано в тексте.

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Подали пример другим?

Многие клубы используют X не только в качестве заработка, но и как средство коммуникации с болельщиками. У таких грандов, как «Манчестер Юнайтед» (38 миллионов подписчиков), «Барселона» (49 миллионов) и «Реал Мадрид» (51,8 миллиона), огромная аудитория.

В «Санкт-Паули» отметили, что их аккаунт, у которого более 250 тысяч подписчиков, больше не будет использоваться. Однако все посты за последние 11 лет останутся ради исторической ценности.

Это первый клуб из топ-5 лиг, отказавшийся от продукта Маска. Однако вполне может быть, что не последний. Bild связался с другими командами и выяснил их позицию.

«Байер» сообщил, что внимательно изучит вопрос на предмет того, нет ли вмешательства в алгоритмы с целью достижения определенного эффекта. Если это будет подтверждено, а клуб решит, что пребывание на платформе негативно влияет на него, будет принято решение об уходе. «Вольфсбург» тоже выразил опасения насчет функционирования X и сообщил о критической оценке происходящего. «Ганновер» пообещал следить за ситуацией, но пока намерен остаться в соцсети. Схожим образом поступят «Штутгарт», «Лейпциг», «Аугсбург», «Хоффенхайм» и «Вердер».

Менхенгладбахская «Боруссия» и «Кельн», напротив, хотят сохранить свое присутствие на платформе из-за возможности активно взаимодействовать с фанатами.

Фанаты «Санкт-Паули».
Фото Global Look Press

Необычный клуб

«Санкт-Паули» — это самый настоящий клуб-панк в мире футбола со своей уникальной идеологией и харизмой. Поддержка ЛГБТ*, борьба за права мигрантов, сохранение окружающей среды, антирасизм — все то, без чего нельзя представить команду из портового района Гамбурга.

В среде фанатов «Санкт-Паули» (еще с начала 1980-х) распространены левые и антифашистские взгляды, что уже нетипично для этой субкультуры. Причем ультраправым болельщикам вообще запрещено появляться на стадионе.

Клубом, по сути, управляют сами ультрас. Они даже подбирают игроков в соответствии со своими убеждениями. К примеру, больше десяти лет назад огромным штрафам и санкциям подвергся один из футболистов за то, что на тренировке назвал партнера по команде «черным ублюдком».

Сейчас у «Санкт-Паули» десятки миллионов фанатов по всему миру. Атмосфера на «Милленторе» — 30-тысячной арене «пиратов» — мощнейшая. Здесь, например, можно увидеть грандиозное фаер-шоу с огромным баннером Wilkommen in der holl (в переводе с немецкого — «Добро пожаловать в ад». — Прим. «СЭ»).

В сезоне-2024/25 клуб вернулся в бундеслигу спустя 13 лет. Правда, после 10 туров чемпионата Германии дела у команды идут не очень: всего восемь очков и 16-е место в турнирной таблице.

*Признано в России экстремистской организацией.

ФК Санкт-Паули
Илон Маск
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В Германии 200 ультрас в масках атаковали поезд с чужими фанатами: закидали его камнями и петардами
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 10 8 2 0 33-7 26
2
 РБ Лейпциг 10 6 3 1 15-5 21
3
 Айнтрахт Ф 10 6 2 2 26-16 20
4
 Байер 10 4 5 1 21-16 17
5
 Фрайбург 10 5 2 3 13-11 17
6
 Унион Б 10 4 4 2 9-8 16
7
 Боруссия Д 10 5 1 4 18-18 16
8
 Вердер 10 4 3 3 17-21 15
9
 Боруссия М 10 4 2 4 15-14 14
10
 Майнц 10 3 4 3 15-14 13
11
 Штутгарт 10 3 4 3 19-19 13
12
 Вольфсбург 10 3 3 4 19-18 12
13
 Аугсбург 10 3 3 4 13-20 12
14
 Хайденхайм 10 3 1 6 13-15 10
15
 Хоффенхайм 10 2 3 5 13-19 9
16
 Ст-Паули 10 2 2 6 7-12 8
17
 Хольштайн 10 1 2 7 12-25 5
18
 Бохум 10 0 2 8 10-30 2
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
22.11 22:30
Бавария – Аугсбург
 - : -
23.11 17:30
Байер – Хайденхайм
 - : -
23.11 17:30
Боруссия Д – Фрайбург
 - : -
23.11 17:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 - : -
23.11 17:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
23.11 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
23.11 20:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 - : -
24.11 17:30
Хольштайн – Майнц
 - : -
24.11 19:30
Боруссия М – Ст-Паули
 - : -
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ЖК
Г
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 11
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 11
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

 6
П
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 6
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 5
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 8 1 3
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 7 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 8 1 2
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