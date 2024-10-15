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Дружит с Салахом и мог играть за сборную с другого континента. Кто такой Омар Мармуш, который покоряет бундеслигу

Нападающий «Айнтрахта» Мармуш лидирует в гонке бомбардиров бундеслиги
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Футболист «Айнтрахта» Омар Мармуш
Омар Мармуш.
Фото AFP
Забил восемь голов и отдал четыре результативных паса за шесть туров.

Похоже, в бундеслиге новый тренд — появление африканских звезд атаки. В прошлом сезоне зажглись Гирасси, который забил 28 голов, и Бонифейс, ставший лучшим новичком чемпионата. Теперь Германию покоряет 25-летний Омар Мармуш из «Айнтрахта». За шесть туров египтянин набрал невероятные 8+4 и делит первое место по «гол + пас» — не только во внутреннем первенстве, но и в топ-лигах в целом. Лишь у Левандовски столько же. А Кейн на два балла позади.

К международной паузе Мармуш подошел лучшим в лиге среди нападающих по следующим показателям в расчете на 90 минут: количество ударов (и в створ тоже), ожидаемые голы, ожидаемые ассисты, продвижение мяча, успешные обводки, касания в чужой штрафной, отборы, ключевые передачи, точность коротких пасов, заработанные фолы. Впечатляет, правда? Создает другим, решает сам, отрабатывает в обороне, волшебно реализует — ровно вдвое опережает собственный график xG. Вопроса только два: кто этот идеальный футболист и почему раньше о нем не было слышно так, как сейчас?

Футболист «Айнтрахта» Омар Мармуш
Фото AFP

Вообще ситуация Омара немного отличается от случаев Бонифейса и Гирасси. Египтянин и раньше шумел в бундеслиге, просто гораздо тише. Например, в сезоне-2021/22 дважды получал награду лучшему новичку месяца, а в декабре 2023-го голом и двумя ассистами приложился к разносу «Баварии» со счетом 5:1. Стабильности не всегда хватало, но вспышки, как видите, случались. Теперь же — полноценный взлет.

Футболист родился в Каире и до 18 лет занимался в академии местного клуба «Вади Дегла». Там его и заметили немцы, только сначала не во Франкфурте, а в «Вольфсбурге». Забегая вперед, дебютный гол в чемпионате Мармуш забил как раз своей нынешней команде — не удивляйтесь, за «Штутгарт». Да, в Германии форварда помотало, он даже успел провести полсезона во втором дивизионе, где рубился за «Санкт-Паули»!

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Летом прошлого года «Айнтрахт» под конец трансферного окна отправил в «ПСЖ» Рандаля Коло Муани и получил 95 миллионов евро. Времени на тщательные поиски замены почти не оставалось, поэтому клуб согласился бесплатно забрать Мармуша из «Вольфсбурга». На новом месте египтянин заиграл так, словно не в курсе о существовании адаптации: забил шесть раз в первых десяти матчах чемпионата и три — в трех турах Лиги конференций. В сумме получилось девять голов к началу ноября. Неплохо! Впоследствии результативность упала. Оказалось, что за первые несколько месяцев игрок набил больше половины итоговой статистики.

В сборную Омара впервые вызвали в октябре 2021-го — к тому моменту он уже близко общался с Салахом. «Мы на связи. У египетских футболистов в Европе очень хороший контакт. Мы стараемся поддерживать друг друга, потому что знаем, как непросто здесь осваиваться», — рассказывал Мармуш, еще когда бегал за «Санкт-Паули».

Футболист «Айнтрахта» Омар Мармуш
Фото Global Look Press

Нападающий подчеркивал, что пример Мохамеда вдохновляет стремиться к самым смелым мечтам. К слову, стили их игры имеют много общего. Омар любит уходить на фланг, создавая оттуда, а еще крайне опасен на пространстве. Энергичный, техничный, неугомонный, подвижный. Эпитеты подходят обоим.

Мармуш взломал бундеслигу еще и тем, как показывает себя против «Баварии». Серьезно, мюнхенцы стали клиентами египетского таланта. В восьми матчах у него три мяча и четыре голевые передачи — статистически это его любимый соперник за карьеру. С главным грандом страны Омара могло связывать чуть больше. А конкретно — с Альфонсо Дэвисом.

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Дело в том, что родители форварда шесть лет работали в Канаде и получили паспорта этой страны. То есть у игрока было право представлять североамериканскую сборную, но он выбрал родину. Стать наследником Салаха — звучит отлично. У Мармуша есть все, чтобы сравнения с Мохамедом воспринимались как минимум уместными. Только нужно минимизировать, а лучше вовсе исключить спады, потому что у главного египтянина в истории их после перехода в «Ливерпуль» не было совсем. А на запредельный уровень Мо вышел в 25 лет, так до сих пор и не спустившись с него. Напомнить, сколько Мармушу?

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 6 4 2 0 20-7 14
2
 РБ Лейпциг 6 4 2 0 9-2 14
3
 Айнтрахт Ф 6 4 1 1 14-9 13
4
 Фрайбург 6 4 0 2 9-7 12
5
 Байер 6 3 2 1 16-12 11
6
 Унион Б 6 3 2 1 6-4 11
7
 Боруссия Д 6 3 1 2 12-11 10
8
 Штутгарт 6 2 3 1 15-11 9
9
 Хайденхайм 6 3 0 3 10-8 9
10
 Майнц 6 2 2 2 11-10 8
11
 Вердер 6 2 2 2 8-12 8
12
 Вольфсбург 6 2 1 3 13-12 7
13
 Аугсбург 6 2 1 3 9-15 7
14
 Боруссия М 6 2 0 4 7-10 6
15
 Ст-Паули 6 1 1 4 4-9 4
16
 Хоффенхайм 6 1 1 4 10-16 4
17
 Хольштайн 6 0 2 4 9-19 2
18
 Бохум 6 0 1 5 6-14 1
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18.10 21:30
Боруссия Д – Ст-Паули
 - : -
19.10 16:30
Боруссия М – Хайденхайм
 - : -
19.10 16:30
Байер – Айнтрахт Ф
 - : -
19.10 16:30
Фрайбург – Аугсбург
 - : -
19.10 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 - : -
19.10 16:30
Майнц – РБ Лейпциг
 - : -
19.10 19:30
Бавария – Штутгарт
 - : -
20.10 16:30
Хольштайн – Унион Б
 - : -
20.10 18:30
Вольфсбург – Вердер
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Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 8
Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 5
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Штутгарт

 5
П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 5
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 4
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 4
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 4 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 4 1 1
Стенли Нсоки

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