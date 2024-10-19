Немецкие фанаты возненавидели Клоппа из-за перехода в Red Bull. Уже вывешивают оскорбительные баннеры
Болельщики «Майнца» вывесили баннеры с оскорблениями в адрес Юргена Клоппа. Ранее немецкий специалист провел в клубе 11 лет в качестве футболиста (1990 — 2001) и еще семь лет отработал на тренерском посту (2001 — 2008).
Что написали фанаты?
Клопп обладает культовым статусом среди фанатов «Майнца» — от них в последнюю очередь ждешь баннеров с оскорблениями в его адрес. Однако они появились — на матче «Майнца» и «Лейпцига» 19 октября ультрас вывесили две растяжки, явно адресованные легенде клуба.
На первой было написано «Ты забыл все, что мы помогли тебе сделать».
На второй баннер была нанесена цитата самого Клоппа: «Мне нравятся люди до тех пор, пока они меня не разочаруют». А надпись ниже гласила: «Ты спятил?» В словосочетании Bist du bekloppt на немецком содержалась игра слов — буквы klopp были написаны красными буквами, намекая, к кому именно идет обращение.
Чего это они?
Клопп суммарно провел в «Майнце» почти два десятилетия, в качестве тренера впервые вывел этот клуб в бундеслигу и еврокубки. Почему же ультрас ополчились на него? Все просто: недавно стало известно, что Юрген с января переходит на работу в компанию Red Bull, где станет руководителем футбольных операций. В подчинении RB находятся футбольные клубы «Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк» и «Брагантино».
Несмотря на свой в целом положительный статус в спортивном сообществе, в футбольной среде компания Red Bull нажила себе немало врагов. Особенно ее не любят в Германии — там «РБ Лейпциг» считают искусственным образованием, против присутствия клуба в бундеслиге регулярно проводятся фанатские акции.
Проблема настолько острая, что присоединение даже не напрямую к «Лейпцигу» способно испортить репутацию внутри Германии. Похоже, Юрген потихоньку теряет рейтинг в стране — он еще не вступил в должность, но уже получает оскорбления.
Фанаты дортмундской «Боруссии» поступили еще жестче — портал болельщиков schwatzgelb.de опубликовал целое письмо под названием «Декультивация», где было заявлено, что теперь Клопп — персона нон-грата на «Сигнал Идуна Парк»: «Юрген Клопп никогда не любил футбол. Он просто хороший оратор и маркетолог, который знает, как себя продать. Теперь он показал свое истинное лицо. Надеемся, в ближайшее время в Дортмунде его больше не увидят», — сказано в письме.
Сам Клопп пока особо не комментировал всю ситуацию. Он только заявлял, что очень рад теперь работать в Red Bull: «После почти 25 лет работы на тренерском посту я не могу не радоваться тому, что участвую в подобном проекте. Роль может измениться, но моя страсть к футболу и людям, которые делают футбол таким, какой он есть, не изменилась», — говорил он в своем обращении.
После подобных протестов, возможно, его радость чуть поугаснет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|7
|5
|2
|0
|24-7
|17
|
2
|РБ Лейпциг
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
3
|Фрайбург
|7
|5
|0
|2
|12-8
|15
|
4
|Байер
|7
|4
|2
|1
|18-13
|14
|
5
|Айнтрахт Ф
|7
|4
|1
|2
|15-11
|13
|
6
|Боруссия Д
|7
|4
|1
|2
|14-12
|13
|
7
|Унион Б
|6
|3
|2
|1
|6-4
|11
|
8
|Хайденхайм
|7
|3
|0
|4
|12-11
|9
|
9
|Штутгарт
|7
|2
|3
|2
|15-15
|9
|
10
|Боруссия М
|7
|3
|0
|4
|10-12
|9
|
11
|Майнц
|7
|2
|2
|3
|11-12
|8
|
12
|Вердер
|6
|2
|2
|2
|8-12
|8
|
13
|Вольфсбург
|6
|2
|1
|3
|13-12
|7
|
14
|Хоффенхайм
|7
|2
|1
|4
|13-17
|7
|
15
|Аугсбург
|7
|2
|1
|4
|10-18
|7
|
16
|Ст-Паули
|7
|1
|1
|5
|5-11
|4
|
17
|Хольштайн
|6
|0
|2
|4
|9-19
|2
|
18
|Бохум
|7
|0
|1
|6
|7-17
|1
|18.10
|21:30
|
Боруссия Д – Ст-Паули
|2 : 1
|19.10
|16:30
|
Боруссия М – Хайденхайм
|3 : 2
|19.10
|16:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|2 : 1
|19.10
|16:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|3 : 1
|19.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|3 : 1
|19.10
|16:30
|
Майнц – РБ Лейпциг
|0 : 2
|19.10
|19:30
|
Бавария – Штутгарт
|4 : 0
|20.10
|16:30
|
Хольштайн – Унион Б
|- : -
|20.10
|18:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|Г
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|5
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|4
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|5
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|4
|1
|1
|
|
Стенли Нсоки
Хоффенхайм
|2
|1
|0