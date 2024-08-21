Нойер ушел из сборной Германии. В чем причина и кто его заменит

Тер Штеген наконец получит шанс?

38-летний вратарь Мануэль Нойер объявил об уходе из сборной Германии. Футболист поделился решением в социальных сетях, хотя ранее сообщалось, что он останется в команде до чемпионата мира 2026 года. На прошедшем Евро он являлся основным голкипером бундестим. Нойер опубликовал видеообращение, в котором рассказал о своем решении:

«Этот день должен был когда-то наступить. Сегодня завершается моя карьера в сборной Германии. Все, кто со мной знаком, знают, что это решение далось мне нелегко. Я дебютировал более 15 лет назад в матче против ОАЭ — тогда я очень волновался.

У нас было много взлетов и падений. Главным событием, безусловно, стала победа на чемпионате мира в Бразилии. Оглядываясь сегодня назад, я очень горжусь и благодарен за то, что делил поле вместе с товарищами по команде и был капитаном на протяжении семи лет. Завершением моей карьеры стало то, что я смог восстановиться после травмы и сыграть на домашнем Евро. Хочу поблагодарить всех сотрудников Немецкого футбольного союза, в особенности тренеров вратарей — мы были одной семьей. Я был рад носить футболку сборной Германии. Большое спасибо».

Мануэль Нойер поднимает кубок чемпионов мира в 2014 году. Фото AFP

Накануне немецкий журналист Кристиан Фальк заявил, что Нойер не планирует уходить из сборной. По его информации, Ману хотел взять паузу от международных матчей и вернуться к ним к концу 2024 года. После чемпионата Европы немецкое издание Kicker сообщало, что голкипер останется в национальной команде до ЧМ-2026.

Мануэль провел 124 матча за сборную Германии, дебютировав в июне 2009-го в товарищеской встрече с ОАЭ. Нойер являлся основным вратарем бундестим на всех крупных турнирах начиная с чемпионата мира 2010 года. За это время он выиграл ЧМ-2014, а также стал бронзовым призером ЧМ-2010 и Евро 2012-го и 2016-го.

Вероятно, сменщиком Нойера станет 32-летний вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген. Голкипер дебютировал за национальную команду еще в мае 2012-го, но с тех пор провел за Германию лишь 40 матчей, большая часть из которых (25) — товарищеские. Тер Штеген не сыграл ни минуты на крупных турнирах. Недоверие к Марку-Андре служило причиной конфликтов между футболистами.

Фото AFP

«Я — командный игрок, и я всегда думаю о пользе команды, — реагировал Нойер на критику со стороны Тер Штегена. — Не уверен, что такие вещи идут на пользу команде, особенно когда речь идет о нашей позиции. Это не первый случай, когда (Тер Штеген. — Прим. „СЭ“) говорит об этом. Я доволен своей игрой и теми, кто несет за это ответственность. Не знаю, что еще сказать».

Но сейчас, похоже, пришло время сменщика, который очень долго ждал свой шанс.