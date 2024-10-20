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Легенда футбола с посредственной клубной карьерой. В чем феномен Лукаса Подольски

Подольски провел прощальный матч в карьере
Даниил Матвеев
корреспондент отдела футбола
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Лукас Подольски.
Фото Global Look Press
Его колотушку мы запомним надолго.

Недавно у подножия кельнского собора собралась группа фанатов. Они жгли файеры и распевали имя Лукаса Подольски. Это были фанаты польского «Гурника», которые таким образом провожали легенду. За день до этого Польди провел прощальный матч, приуроченный к годовщине дебюта Подольски за «Кельн». Подумать только, впервые на поле во взрослом футболе он вышел 21 год назад. В своем дебютном сезоне Лукас забил 10 голов — на то время рекордный показатель для 18-летнего игрока. В конце этого сезона он повесит бутсы на гвоздь.

В глазах всех фанатов футбола Подольски, безусловно, останется абсолютной легендой. Что удивительно, клубная карьера у Лукаса была не такой уж и яркой — он не выиграл десяток трофеев, не бил голевые рекорды, не стал главной звездой топ-клуба даже на один сезон. Так почему же о нем знает каждый болельщик, хоть сколько-нибудь следивший за футболом в начале века?

Как Польша проглядела топ-форварда

Лукас родился в Польше, сборную которой поначалу и собирался представлять. Хотя весь сознательный возраст провел в Германии, куда его отец, тоже футболист, перевез семью в 80-х. Осели неподалеку от Кельна, который станет главным городом в жизни Подольски-младшего.

В своем дебютном сезоне в бундеслиге юный Лукас уже играл так здорово, что польские медиа прямо говорили о необходимости срочно вызвать его в национальную команду. Некоторые фанаты на интернет-форумах даже объединялись и писали электронные письма с просьбой рассмотреть кандидатуру Подольски. Но все тщетно.

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«Прямо сейчас у нас в Польше играют нападающие куда лучше, и я не вижу причин вызывать игрока просто потому, что он провел одну-две хорошие игры в бундеслиге. Он даже не игрок основного состава в своем клубе», — говорил в 2003-м тренер сборной Польши Павел Янас.

К концу сезона активизировались уже немецкие СМИ — мол, Подольски стоит вызвать в бундестим. Лукас был все еще открыт для сборной Польши, но это уже было невозможно: футболиста вызвал сам Руди Феллер. И там Польди сразу отметился уникальным достижением — стал первым за долгое время футболистом сборной Германии из второго дивизиона. «Кельн» по итогам сезона-2003/04 вылетел из бундеслиги, но юный форвард выступил здорово.

Остальное — уже история. Подольски стал чемпионом мира, третьим футболистом в истории сборной по сыгранным матчам (130 встреч) и третьим в списке лучших бомбардиров (49 голов). Больше Польди в составе немцев забивали только Герд Мюллер и Мирослав Клозе.

Фото Global Look Press

Карьеру в «Баварии» испортили одноклубник и один трансфер

В начале карьеры Подольски зарекомендовал себя как забивной форвард. Сначала была мощная кампания с 10 голами в 19 встречах бундеслиги — только она сложилась неудачно для самого клуба — «Кельн» улетел во второй дивизион. Лукас команду не бросил и помог ей с первой попытки вернуться в вышку в статусе чемпиона, заколотив по дороге 24 мяча.

Затем — снова бундеслига и снова вылет. Подольски старался как мог — сделал 12+7 и даже проявил чудеса универсальности, начав играть еще и на левом фланге атаки. Параллельно стал важным игроком сборной Германии, поэтому предложений о переходе ему поступало много. Кроме «Баварии», в которой Польди в итоге и оказался, им интересовались «Ливерпуль», «Реал» и мощные в те времена «Вердер» с «Гамбургом». Юноша выбрал Мюнхен — и это решение могло стоить ему большой карьеры.

Подольски провел в «Баварии» всего три года, и это, наверное, самый грустный период в его биографии. Лукас получал очень мало игрового времени — все усугубилось еще и после того, как костолом Марк ван Боммел влетел в него на тренировке и нанес неприятную травму лодыжки. Всего в том году Польди забил семь голов и отдал четыре голевые передачи во всех турнирах. Неплохо, если учесть, что сыграл чуть меньше двух тысяч минут.

Надежды на попадание в основной состав улетучились, когда в «Баварию» пришел Лука Тони. Тренер предпочитал связку итальянца с опытным Клозе, а Подольски довольствовался редкими выходами на замену. Может, тренер Оттмар Хитцфельд был и прав — в конце сезона-2007/08 «Бавария» оформила золотой дубль. В любом случае Польди ценил и такой опыт.

«Это был хороший и успешный период в моей карьере, даже если со стороны так не кажется, — говорил он. — Игра за «Баварию» в юном возрасте сделала меня таким, какой я сейчас. Клубный менталитет победителей приносит мне плоды по сей день. Мы выиграли лигу и Кубок в 2008-м, играли в Лиге чемпионов».

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Несмотря на хорошую статистику, Подольски больше играть так и не стал и летом 2009-го перебрался обратно в «Кельн» за те же 10 миллионов, за которые его продали тремя годами ранее. Лукас уже тогда больше переживал за свою карьеру в сборной — он решился на этот трансфер только после того, как Йоахим Лев лично ему пообещал, что переход в «Кельн» не скажется на его возможности продолжать выступать за Германию.

«Кельну» было сложно потянуть такую большую сумму — тогда клуб даже устроил интернет-флешмоб, чтобы немного снизить финансовую нагрузку. «Кельн» создал отдельный сайт, на котором фанаты могли разблокировать изображение Лукаса Подольски, покупая отдельные квадраты размером 8х8 пикселей. Каждый квадрат стоил 25 евро. В активности поучаствовал прославленный фанат «Кельна» Михаэль Шумахер, купив квадратиков на 875 евро. Вот такой ретро-аналог современных NFT.

Подольски в «Кельне» поначалу серьезно загрустил — в первом сезоне после возвращения забил всего два мяча в чемпионате. Зато потом дела пошли в гору — 13+6 в сезоне-2010/11 и аж 18+8 в сезоне-2011/12. Индивидуально все снова стало получаться, а вот команда отправилась во вторую лигу — третий раз за карьеру Лукаса. К такому он на этот раз был не готов.

Фото Global Look Press

Вспышка в «Арсенале» и резкий закат

Польди уехал в Лондон летом 2012-го и сразу стал ключевым игроком — забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач. А вот дальше...

Лукас получил травму в самом начале своего второго сезона, из-за чего остался без футбола почти на три месяца. Несмотря на это, ударно закончил сезон и помог команде выиграть Кубок Англии в 2014 году — это был его первый трофей за шесть лет.

Казалось, Подольски выходил на пик клубной карьеры — вот он, игрок старта настоящего топ-клуба. Летом он взял чемпионат мира со сборной и должен был снова стать ключевым игроком атаки в «Арсенале». Но летом 2014-го клуб провел мощную трансферную кампанию — пришли Алексис Санчес и Дани Уэлбек. Сейчас можно с уверенностью сказать, что Польди проиграл конкуренцию им обоим — и на фланге выходил редко, и на позиции форварда его почти не выпускали.

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«Были игры, где я играл хорошо, забивал, а в следующем матче снова сидел на скамейке. Поэтому я начал думать, что надо что-то менять, — вспоминает Подольски. -У меня была беседа с Венгером о моей ситуации, я говорил, что хочу играть и выходить на поле раньше. Конечно, он не мог пообещать постоянную игру в основе. Ни один тренер так не сделает. Поэтому я для себя решил, что нужно двигаться дальше».

После Лондона была неудачная аренда в «Интер» и переход, который обычно означает скорое завершение карьеры — командировка в «Галатасарай». В Турцию обычно переезжают футболисты, которые уже не так хороши для топ-клубов, но все еще желают бороться за трофеи. В Турции Польди снова преобразился — играл регулярно, записал на свой счет 34 гола и 18 передач за два сезона, но летом 2017-го принял неожиданное решение отправиться в Японию. Затем ненадолго вернулся в Турцию, поиграв за «Антальяспор». Но всегда мечтал сыграть за клуб детства — польский «Гурник». В 2022-м ему наконец представилась такая возможность.

«Я родился недалеко от стадиона — в пяти минутах ходьбы, — поясняет Лукас. — Моя семья живет здесь, и я всегда хотел сюда вернуться, хотя никогда и не знаешь, как повернется твоя карьера. Может быть много препятствий — травмы, например, но я смог это сделать».

Фото Global Look Press

Крутой бизнесмен

Подольски планировал поиграть за «Гурник» всего год, но нынешний сезон станет для него уже третьим в польской экстракласе. Между прочим, Лукас — уже не совсем футболист. Он играет и даже забивает мячи, но параллельно выполняет функции менеджера. Именно он помог «Гурнику» привлечь крупных инвесторов из Германии, а теперь напрямую влияет на трансферную политику клуба: например, японца Дайсуке Йокоту Подольски перехватил у австрийского клуба, а через год он ушел в «Гент» за два миллиона евро.

Помимо футбола и других околофутбольных дел, Польди активно занимается расширением и продвижением собственной сети кебабных. Первую точку немец открыл еще в 2018-м в Кельне, но в последние годы бизнес растет семимильными шагами. Сейчас у Подольски 30 ресторанов в Германии, и он планирует открыть еще несколько точек в Польше.

Летом вообще стало известно, что Лукас объединится с немецким техностартапом Circus. Суть проста — футболист трудоустроит 2400 робошефов компании, которые будут заниматься приготовлением шаурмы без участия человека.

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Шаурма и кебабы — не единственный бизнес Подольски. Помимо этого, он занимается производством мороженого — десерт под брендом Ice Cream United можно купить как в магазинах, так и в одной из трех специализированных точек.

Что еще у Подольски на повестке дня? Например, он связан с организацией фестиваля Glucksgefuhle, ежегодно проходящего на юге Германии. А еще занимается проведением немецкого аналога Медиалиги под названием BallersLeague. Вместе с ним над проведением турнира трудится Матс Хуммельс.

Ну и нельзя не упомянуть о самом важном увлечении Подольски — у него есть собственный фонд, который помогает детям. Организация работает уже более 10 лет, и за это время построила шесть спортивных центров в Кельне, параллельно собрав несколько миллионов евро на одежду, еду и учебные материалы для детей, оказавшихся в трудной ситуации.

Фото Global Look Press

Гений, миллиардер, плейбой, филантроп

Ладно, конечно, не все слова из мемной фразы можно применить к Подольски, но можно точно сказать, что он обладает какой-то невероятной энергией, управляя таким огромным количеством проектов.

«Нужно все планировать с самого начала и обладать хорошим тайм-менеджментом, — делится секретом Подольски. — Все можно организовать, если ты этого действительно хочешь. Жалобы не сделают процесс проще. Если ты изначально представишь, что что-то будет проблемой, например необходимость лететь в Берлин на открытие ресторана и возвращаться на следующий день в Польшу на тренировку, то с такой установкой в голове все будет сложно. Ко всему нужно подходить с позитивным настроем и желанием действовать».

В будущем, а особенно после официального завершения карьеры в «Гурнике», от Лукаса можно ожидать еще больше бизнес-начинаний. Он сам говорит о том, что чуть ли не каждую неделю появляется что-то новое и он всегда заинтересован в новых проектах.

Фото Global Look Press

Супервездой не стал, но заслужил статус легенды

В карьере Лукаса Подольски было множество взлетов и падений. Вряд ли его можно с уверенностью назвать легендой «Баварии» или «Арсенала». Такой статус он заслужил только в «Кельне». Но футболиста с теплотой вспоминают фанаты по всему миру — и неважно, что он так и не выиграл Лигу чемпионов или с десяток других трофеев.

Полюбили мы его не за титулы, а за потрясающие вспышки и невероятную карьеру в сборной. Поклонники немецкой сборной точно вспомнят ЧМ-2006, на котором еще очень молодой Польди впечатлил весь мир.

Тот чемпионат мира сложился для немцев как нельзя лучше — учитывая провал, который случился на Евро всего двумя годами ранее. Подольски доверили место в основе в связке с Мирославом Клозе, и Лукас отплатил за это тремя голами. Германия тогда взяла бронзовые медали, проиграв лишь итальянцам в полуфинале. Сам Подольски стал вторым в списке лучших бомбардиров турнира — на одном уровне с Зиданом, Анри, Роналдо, Торресом и Вильей. А еще взял приз лучшему молодому игроку, обскакав будущих небожителей Месси и Роналду.

Евро-2008 Подольски тоже может записать себе в актив — сборная Германии дошла до финала, в котором проиграла испанцам. На том турнире Лукас забил дежурные три мяча (все — на групповом этапе) и вошел в символическую сборную турнира. На ЧМ-2010 чуть-чуть не дотянул до своей стандартной отметки в три гола, забив всего дважды, зато снова стал бронзовым медалистом. Последним успешным в индивидуальном плане турниром сборных стал Евро-2012 — Подольски тогда великолепно сыграл в квалификации, а на турнире отметился забитым голом и очередным полуфиналом.

А вот победный чемпионат мира 2014 как будто описывает всю карьеру Лукаса целиком. Германия наконец-то выиграла турнир, обыграв в финале сборную Аргентины, но сам Польди уже не принимал активного участия — он появился на поле всего в двух матчах группового этапа и не отметился результативными действиями.

Это удивительно похоже на его клубную карьеру. Когда Подольски выдавал сезоны с невероятной статистикой, он не мог помочь своим клубам выиграть трофеи или хотя бы остаться в вышке. Зато когда Лукаса задвигали на второй план — команда побеждала. И все же жаль, что он не сыграл более важную роль на том турнире — все-таки в том сезоне он играл в свой лучший футбол.

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Еще мы запомним Подольски-игрока за его убийственную левую ногу. На ЧМ-2010 он вколотил пушку в ворота Австралии, мяч развил скорость 202 км/ч. К тому моменту мощнее удар был зафиксирован лишь раз (отличился Ронни Эберсон в 2006-м).

«Он определенно один из лучших завершителей, которых я когда-либо видел, — вспоминал Арсен Венгер, — Если вы кого-то хотите видеть перед воротами в ударной позиции, то это его».

Подольски-футболист умел делать практически все. Он играл как на позиции форварда, так и слева в атаке, а иногда даже становился атакующим полузащитником. Помимо голевого чутья и хорошего завершения, Лукас обладал отличным видением игры и точно пасовал — много голов его одноклубники забили именно после его подач с фланга.

История Подольски могла бы стать просто великолепным фильмом или сериалом — такая спортивная драма стала бы абсолютным хитом. К сожалению, его карьера подходит к завершению, но очень бы хотелось, чтобы Лукас написал следующую главу — например, в качестве тренера или в какой-то другой роли, но обязательно связанной с нашей любимой игрой.

P.S.

Удивительно, но сразу два рекорда Польди побил другой немецкий игрок — Флориан Вирц. Фло в 2021-м стал самым молодым игроком, забившим 10 и более голов в бундеслиге, обойдя 18-летнего Подольски из 2004-го. А в этом году Вирц забил сборной Франции всего за семь секунд — Подольски в 2013-м забивал Эквадору за девять секунд.

Лукас Подольски
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