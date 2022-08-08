«У меня сорвало крышу». Игрока «Боруссии» обвиняют в насилии — он избивал свою беременную девушку
Защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шульца обвиняют в домашнем насилии, сообщает Bild. По данным источника, бывшая спутница 29-летнего футболиста написала заявление в полицию, а прокуратура уже провела обыски в доме игрока.
«СЭ» собрал все, что известно на данный момент.
Девушка Шульца — модель, которая встречалась с Брэдом Питтом
Имя девушки, пострадавшей от футболиста, официально не разглашается в материалах дела, но немецкие журналисты выяснили, что, вероятно, речь идет о Николь Потуральски. Она выросла в городке Бергкамен недалеко от Дортмунда, имеет польские корни и является моделью Victoria's Secret.
До Шульца Николь встречалась с Брэдом Питтом. Разница в возрасте между ними — почти 30 лет. Отношения Потуральски со звездным актером не были подтверждены официально, но пара несколько раз появлялась вместе в публичных местах. Например, на концерте рэпера Канье Уэста в Лос-Анджелесе.
От Шульца у Николь есть дочь. Однако побои Потуральски, по данным немецких СМИ, были нанесены в тот период, когда она была беременна.
Что известно о действиях Шульца?
По информации Bild, в деле фигурируют семь инцидентов домашнего насилия. Самый шокирующий случился в 2020 году — за две недели до рождения дочери. Николь утверждает, что перед родами Шульц ударил ее ногой в живот, бросал на землю и насиловал, пытаясь вызвать выкидыш.
В качестве доказательств девушка предоставила полиции многочисленные фото побоев и переписку с футболистом «Боруссии», в которой он то извинялся перед ней, то обвинял в том, что она его спровоцировала.
«Какое ты имеешь право бить меня, душить, таскать по земле, бросать зеркало мне в голову?» — писала Николь.
«Перестань обострять, ты бросила ту чашку, и у меня сорвало крышу», — отвечал Шульц.
Спустя пару месяцев девушка отправляла футболисту фото синяков. В ответ он прислал ей селфи с грустным выражением лица.
В «Боруссии» не исключают, что Шульц покинет клуб
По информации Bild, окружение футболиста пыталось запугать Николь, чтобы та удалила переписку и не обращалась в полицию. Не получилось: в отношении Нико началось расследование, на днях в его доме прошли обыски.
Сам Шульц свою вину отрицает. Он никак не комментирует обвинения и удалил аккаунты в соцсетях. При этом в соцсетях Николь до сих пор появляются совместные фото — последняя была выложена шесть дней назад.
«На сегодняшний день мы ничего не слышали об этом расследовании, — заявили в «Боруссии». — Мы обязательно свяжемся с Нико, чтобы обсудить эти серьезные обвинения».
Президент клуба Райнхард Раубаль не исключил, что контракт с Шульцем будет расторгнут.
Если вина футболиста будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6-1
|3
|
2
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Унион Б
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
7
|Кельн
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
8
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|РБ Лейпциг
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Штутгарт
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
13
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
14
|Шальке
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Байер
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
17
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|1-6
|0
|
18
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|12.08
|21:30
|
Фрайбург – Боруссия Д
|- : -
|13.08
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|- : -
|13.08
|16:30
|
Герта – Айнтрахт Ф
|- : -
|13.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|- : -
|13.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|- : -
|13.08
|16:30
|
Вердер – Штутгарт
|- : -
|13.08
|19:30
|
Шальке – Боруссия М
|- : -
|14.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|14.08
|18:30
|
Бавария – Вольфсбург
|- : -
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|2
|
|
Карим Онисиво
Майнц
|2
|
|
Науиру Аамада
Штутгарт
|1
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|2
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|2
|
|
Саркис Адамян
Кельн
|1
|И
|К
|Ж
|
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Лукас Градецки
Байер
|1
|1
|0
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|1
|1
|0
|
|
Штефан Пош
Хоффенхайм
|1
|0
|0