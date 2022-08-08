«У меня сорвало крышу». Игрока «Боруссии» обвиняют в насилии — он избивал свою беременную девушку

У Нико Шульца проблемы.

Защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шульца обвиняют в домашнем насилии, сообщает Bild. По данным источника, бывшая спутница 29-летнего футболиста написала заявление в полицию, а прокуратура уже провела обыски в доме игрока.

«СЭ» собрал все, что известно на данный момент.

Девушка Шульца — модель, которая встречалась с Брэдом Питтом

Имя девушки, пострадавшей от футболиста, официально не разглашается в материалах дела, но немецкие журналисты выяснили, что, вероятно, речь идет о Николь Потуральски. Она выросла в городке Бергкамен недалеко от Дортмунда, имеет польские корни и является моделью Victoria's Secret.

До Шульца Николь встречалась с Брэдом Питтом. Разница в возрасте между ними — почти 30 лет. Отношения Потуральски со звездным актером не были подтверждены официально, но пара несколько раз появлялась вместе в публичных местах. Например, на концерте рэпера Канье Уэста в Лос-Анджелесе.

От Шульца у Николь есть дочь. Однако побои Потуральски, по данным немецких СМИ, были нанесены в тот период, когда она была беременна.

Бред Питт, Николь Потуральски. Global Look Press, Фото Соцсети

Что известно о действиях Шульца?

По информации Bild, в деле фигурируют семь инцидентов домашнего насилия. Самый шокирующий случился в 2020 году — за две недели до рождения дочери. Николь утверждает, что перед родами Шульц ударил ее ногой в живот, бросал на землю и насиловал, пытаясь вызвать выкидыш.

В качестве доказательств девушка предоставила полиции многочисленные фото побоев и переписку с футболистом «Боруссии», в которой он то извинялся перед ней, то обвинял в том, что она его спровоцировала.

«Какое ты имеешь право бить меня, душить, таскать по земле, бросать зеркало мне в голову?» — писала Николь.

«Перестань обострять, ты бросила ту чашку, и у меня сорвало крышу», — отвечал Шульц.

Спустя пару месяцев девушка отправляла футболисту фото синяков. В ответ он прислал ей селфи с грустным выражением лица.

Нико Шульц. Фото Global Look Press

В «Боруссии» не исключают, что Шульц покинет клуб

По информации Bild, окружение футболиста пыталось запугать Николь, чтобы та удалила переписку и не обращалась в полицию. Не получилось: в отношении Нико началось расследование, на днях в его доме прошли обыски.

Сам Шульц свою вину отрицает. Он никак не комментирует обвинения и удалил аккаунты в соцсетях. При этом в соцсетях Николь до сих пор появляются совместные фото — последняя была выложена шесть дней назад.

«На сегодняшний день мы ничего не слышали об этом расследовании, — заявили в «Боруссии». — Мы обязательно свяжемся с Нико, чтобы обсудить эти серьезные обвинения».

Президент клуба Райнхард Раубаль не исключил, что контракт с Шульцем будет расторгнут.

Если вина футболиста будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы.