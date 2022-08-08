Футбол
Германия
Новости Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Скандалы

Сегодня, 12:15

«У меня сорвало крышу». Игрока «Боруссии» обвиняют в насилии — он избивал свою беременную девушку

Николай Егорычев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Нико Шульц.
Фото Global Look Press
Нико Шульц.
Фото Global Look Press
Николь Потуральски.
Фото Global Look Press
Бред Питт, Николь Потуральски.
Фото Global Look Press, Соцсети
1/4
У Нико Шульца проблемы.

Защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шульца обвиняют в домашнем насилии, сообщает Bild. По данным источника, бывшая спутница 29-летнего футболиста написала заявление в полицию, а прокуратура уже провела обыски в доме игрока.

«СЭ» собрал все, что известно на данный момент.

Нико Шульц. Полузащитника «Боруссии» Шульца обвиняют в домашнем насилии

Девушка Шульца — модель, которая встречалась с Брэдом Питтом

Имя девушки, пострадавшей от футболиста, официально не разглашается в материалах дела, но немецкие журналисты выяснили, что, вероятно, речь идет о Николь Потуральски. Она выросла в городке Бергкамен недалеко от Дортмунда, имеет польские корни и является моделью Victoria's Secret.

До Шульца Николь встречалась с Брэдом Питтом. Разница в возрасте между ними — почти 30 лет. Отношения Потуральски со звездным актером не были подтверждены официально, но пара несколько раз появлялась вместе в публичных местах. Например, на концерте рэпера Канье Уэста в Лос-Анджелесе.

От Шульца у Николь есть дочь. Однако побои Потуральски, по данным немецких СМИ, были нанесены в тот период, когда она была беременна.

Бред Питт, Николь Потуральски. Фото Global Look Press, Соцсети
Бред Питт, Николь Потуральски.
Global Look Press, Фото Соцсети

Что известно о действиях Шульца?

По информации Bild, в деле фигурируют семь инцидентов домашнего насилия. Самый шокирующий случился в 2020 году — за две недели до рождения дочери. Николь утверждает, что перед родами Шульц ударил ее ногой в живот, бросал на землю и насиловал, пытаясь вызвать выкидыш.

В качестве доказательств девушка предоставила полиции многочисленные фото побоев и переписку с футболистом «Боруссии», в которой он то извинялся перед ней, то обвинял в том, что она его спровоцировала.

«Какое ты имеешь право бить меня, душить, таскать по земле, бросать зеркало мне в голову?» — писала Николь.

«Перестань обострять, ты бросила ту чашку, и у меня сорвало крышу», — отвечал Шульц.

Спустя пару месяцев девушка отправляла футболисту фото синяков. В ответ он прислал ей селфи с грустным выражением лица.

Нико Шульц. Фото Global Look Press
Нико Шульц.
Фото Global Look Press

В «Боруссии» не исключают, что Шульц покинет клуб

По информации Bild, окружение футболиста пыталось запугать Николь, чтобы та удалила переписку и не обращалась в полицию. Не получилось: в отношении Нико началось расследование, на днях в его доме прошли обыски.

Сам Шульц свою вину отрицает. Он никак не комментирует обвинения и удалил аккаунты в соцсетях. При этом в соцсетях Николь до сих пор появляются совместные фото — последняя была выложена шесть дней назад.

«На сегодняшний день мы ничего не слышали об этом расследовании, — заявили в «Боруссии». — Мы обязательно свяжемся с Нико, чтобы обсудить эти серьезные обвинения».

Президент клуба Райнхард Раубаль не исключил, что контракт с Шульцем будет расторгнут.

Если вина футболиста будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ник Шульц
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
Бундеслига
1
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какими были занятия по аэробике в 90-х? Фитнес с Синди Кроуфорд
У «Спартака» самая веселая атака, «Локо» надо спасать, Сафонов – лучший голкипер. Пять выводов после 4-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тедеско заставил фаворита нервничать, но остался без трофея. «Лейпциг» и «Бавария» выдали мощнейшее шоу
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 1 1 0 0 6-1 3
2
 Фрайбург 1 1 0 0 4-0 3
3
 Майнц 1 1 0 0 2-1 3
4
 Боруссия М 1 1 0 0 3-1 3
5
 Боруссия Д 1 1 0 0 1-0 3
6
 Унион Б 1 1 0 0 3-1 3
7
 Кельн 1 1 0 0 3-1 3
8
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
9
 РБ Лейпциг 1 0 1 0 1-1 1
10
 Вольфсбург 1 0 1 0 2-2 1
11
 Штутгарт 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-3 0
13
 Герта 1 0 0 1 1-3 0
14
 Шальке 1 0 0 1 1-3 0
15
 Байер 1 0 0 1 0-1 0
16
 Аугсбург 1 0 0 1 0-4 0
17
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 1-6 0
18
 Бохум 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.08 21:30
Фрайбург – Боруссия Д
 - : -
13.08 16:30
Байер – Аугсбург
 - : -
13.08 16:30
Герта – Айнтрахт Ф
 - : -
13.08 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 - : -
13.08 16:30
РБ Лейпциг – Кельн
 - : -
13.08 16:30
Вердер – Штутгарт
 - : -
13.08 19:30
Шальке – Боруссия М
 - : -
14.08 16:30
Майнц – Унион Б
 - : -
14.08 18:30
Бавария – Вольфсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 2
Карим Онисиво

Карим Онисиво

Майнц

 2
Науиру Аамада

Науиру Аамада

Штутгарт

 1
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 2
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 2
Саркис Адамян

Саркис Адамян

Кельн

 1
И К Ж
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 1 1 0
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 1 1 0
Штефан Пош

Штефан Пош

Хоффенхайм

 1 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости