Бомбический гол Холанна, Шомуродов забил через три минуты после выхода на поле, а Клопп опять проиграл

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: Минамино помог, «Ливерпуль» — не смог

«Ливерпуль» — «Эвертон» — 0:2 (Ришарлисон, 3. Сигурдссон, 83, с пенальти)

Победа в Лейпциге в Лиге чемпионов не стала переломной: у красных по-прежнему масса проблем и четвертое поражение в АПЛ подряд. Это первый подобный случай за 19 лет. На своем поле поражений тоже четыре кряду, чего не случалось с 1923 года и является клубным антирекордом. Столько же набралось у Юргена Клоппа за первые 100 домашних игр во главе «Ливерпуля». Между тем, перед мерсисайдским дерби расклад был не в пользу «Эвертона». Без своего снайпера Калверта-Льюина, который сыграл ключевую роль в матчах-триллерах с «МЮ» в чемпионате (3:3) и «Тоттенхэмом» в Кубке Англии (5:4), «ириски» проиграли не только «Манчестер Сити», но и стоящему на вылет «Фулхэму». Тем не менее, Карло Анчелотти заметил, что сейчас наступило, возможно, лучшее время, чтобы впервые за 22 года победить на «Энфилде».

«Carlo the poker face!» ??



Jurgen Klopp didn't get the chance to see #EFC's line-up before conducting his pre-match interviews — here's how he reacted when he found out Dominic Calvert-Lewin and Allan are on the bench today! ? pic.twitter.com/KJ37mJnALV — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 20, 2021

Итальянец перехитрил всех, вопреки прогнозам включив Калверта-Льюина в число запасных, и заставил Клоппа рассмеяться в предматчевом интервью. «У Карло покер-фейс», — отреагировал немец, узнав о сюрпризе в заявке соперника. Но довольно быстро главному тренеру «Ливерпуля» стало не до улыбок. Сначала случился гол от Ришарлисона. Затем — травма Хендерсона. У красных скоро не останется не только центральных защитников, но и тех, кто может вынужденно сыграть на этой позиции.

Впрочем, в этой игре у команды Клоппа мало что получалось и в атаке. Все-таки Анчелотти — король дерби. Он выигрывал в Милане, Турине, Мадриде, а теперь и в Липерпуле. И ставка на Калверта-Льюина тоже сыграла, так как именно он заработал в концовке убивший хозяев пенальти. Болельщики «Эвертона» ждали этого дня с 27 февраля 1999 года, а самым счастливым после финального свистка выглядел Данкан Фергюсон. Знаменитый в прошлом шотландский нападающий входит в тренерский штаб «ирисок» и лучше многих понимает значимость этой победы для «Эвертона».

EVERTON HAVE FINALLY BEATEN LIVERPOOL AT ANFIELD FOR THE FIRST TIME SINCE 1999! ?



Look what it means to the players and Big Duncan Ferguson! ? pic.twitter.com/GcIplAOuNO — Football Daily (@footballdaily) February 20, 2021

«В этом году для нас не стоит вопрос, как близко мы сможем подобраться к «Сити». Важно, как высоко мы сможем подняться в принципе», — подчеркнул после финального свистка Клопп, команда которого сейчас только шестая.

«Саутгемптон» — «Челси» — 1:1 (Минамино, 33 — Маунт, 54, с пенальти)

С тех пор, как Томас Тухель возглавил «Челси» и перешел на схему с тремя центральными защитниками, у синих лучшая оборона в АПЛ. Под началом немца лондонцы позволяют нанести в створ собственных ворот в среднем 1,7 удара за игру, а единственный до визита в Саутгемптон ляп случился из-за автогола Рюдигера. Однако ни эта статистика, ни возвращение на поле мощно сыгравшего Канте не позволили превзойти прервавших серию из шести поражений «святых».

Minamino sat them down ? pic.twitter.com/ZVi5wYU6S6 — B/R Football (@brfootball) February 20, 2021

Ирония судьбы заключается в том, что у хозяева отличился арендованный у «Ливерпуля» Минамино, который принес пользу сразу двум командам. С полноценной игровой практикой японец расцвел и напоминает, как ярко он выступал в «Зальцбурге», а его гол стал украшением тура. Полузащитник одним финтом заставил Аспиликуэту пролететь мимо в бесполезном подкате, а голкипера Менди усадил на газон. Победным же мяч Минамино не стал из-за лучшего снайпера «Саутггемптона» Ингса, который так хотел помочь обороне, что снес Маунта в собственной штрафной.

Италия: «Дженоа» с характером

«Дженоа» — «Верона» — 2:2 (Шомуродов, 48. Бадель, 90+5 — Илич, 17. Фараони, 71)

Бывший нападающий «Ростова» Шомуродов забил свой третий гол в серии А, причем Элдору для этого потребовалось менее трех минут после выхода на замену. Форвард появился на поле сразу после перерыва и, оторвавшись от защитников, сравнял счет во встрече с командой, которая умеет играть на выезде. В этом сезоне веронцы, например, обыграли в гостях «Аталанту» и «Лацио».

У Элдора Шомуродова уже третий гол в Серии A — сегодня забил «Вероне» ?



Красавец ? pic.twitter.com/G5il3RqNqI — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 20, 2021

Могли они набрать три очка и в Генуе, однако «грифоны» с после смены тренера превратились в неуступчивую команду. «Дженоа» не проигрывает уже семь туров и прилично оторвалась от опасной зоны, а удачную серию удалось продлить за мгновения до финального свистка, когда после подачи углового отличился Бадель. Хорват забивает по большим праздникам, а тут вошел в историю, став автором 2300 гола генуэзцев в серии А.

Grinta e cuore. Questo Genoa non muore mai!! ???#GenoaVerona pic.twitter.com/HykeSW7l9J — Genoa CFC (@GenoaCFC) February 20, 2021

После финального свистка Давиде Баллардини похвалил свою команду за достойную игру в сложнейшей ситуации. Дело в том, что с 76-й минуты «Дженоа» осталась в меньшинстве, так как Пеллегрини получил травму, а лимит замен был уже исчерпан. Это было первое появление защитника на поле после двухмесячного лечения. Тем не менее, оборона во главе с экс-капитаном «Зенита» Кришито не только справилась со своей работой, но и здорово поддерживала наступление.

Испания: Зидан приблизился к Симеоне

«Атлетико» — «Леванте» — 0:2 (Моралес, 30. Де Фрутос, 90+5)

По-прежнему сохраняя солидный отрыв, мадридцы дали надежду преследователям и дважды в трех предыдущих матчах сыграли вничью. В том числе и с «Леванте» — тремя днями ранее в отложенной игре 2-го тура (1:1). После той встречи Диего Симеоне сделал несколько перестановок, однако они не смогли существенно улучшить игру «Атлетико». Прежде чем Моралес открыл счет, у лидера «Леванте» был более очевидный момент для взятия ворот.

94th minute.



Oblak comes up for a corner looking for an equaliser.



Levante break and score from halfway ? pic.twitter.com/JfpidC3d6f — ESPN FC (@ESPNFC) February 20, 2021

Нападающий, которому удалось в этом сезоне отличиться в двух победных гостевых матчах с мадридскими грандами, идет на рекорд сезонной результативности, а у «матрасников» случилось антидостижение. Впервые в эпоху Симеоне они пропустили в семи кряду матчах ла лиги. Хотя это было бы лишь досадным недоразумением, если бы Суарес со штрафного не попал в штангу, или Жоау Феликс забил с полутора метров. Однако «Леванте» выстоял благодаря рекордным для этого сезона десяти сэйвам Карденаса, а когда Облак прибежал на подачу углового, Де Фрутос с центра поля отправил мяч в пустые ворота. Это первое домашнее поражение «Атлетико» с 1 декабря 2019 года.

«Вальядолид» — «Реал» — 0:1 (Каземиру, 65)

В чем команде Зинедина Зидана в этом сезоне нет равных, так это в количестве травм. Два главных мадридских издания — AS и Marca — привели разные цифры, но при любой системе подсчетов «сливочные» лидируют в данной сомнительной номинации с гигантским отрывом. В этот раз «Реал» сыграл без своей палочки-выручалочки Бензема. Француз может решить судьбу даже самой невзрачной игры, а в его отсутствие финишера мадридцам не хватало. Больше того — за первый тайм они ни разу не попали в створ, и если бы не великолепный Куртуа, все было бы совсем печально. Однако игру вытянули сэйвы белигийца и опыт ветеранов. Каземиру замкнул подачу Крооса со штрафного. Отставание от «Атлетико» сократилось до трех очков, и даже при имеющейся у «матрасников» игре в запасе это мизер, а мадридское дерби уже 7 марта.

? En-Nesyri — 4

? CASEMIRO — 4



The players with most headed goals this season in #LaLigaSantander! ?#RealValladolidRealMadrid pic.twitter.com/0wKYCRdtNM — LaLiga English (@LaLigaEN) February 20, 2021

Германия: в бундеслигу вернулась интрига

«Айнтрахт» — «Бавария» — 2:1 (Камада, 12.Юнес, 31 — Левандовски, 53)

Даже намек на интригу в борьбе за чемпионство — событие для Германии. Отсюда большие ожидания от матча во Франкфурте после того, как вернувшаяся с клубного мирового первенства «Бавария» не смогла обыграть находящуюся в зоне стыковых матчей «Арминию» (3:3). Дело в том, что идущий третьим «Айнтрахт» не уступал на протяжении десяти туров, тогда как мюнхенцы из-за травм и коронавируса лишились значительной части состава во главе с Мюллером, Горецкой, Гнабри и Паваром.

Eintracht vs. Bayern Munich was halted for nearly five minutes when the linesman suffered an ankle injury. pic.twitter.com/gFT7W1gx7L — ESPN FC (@ESPNFC) February 20, 2021

Да, у «орлов» отсутствовал Андре Силва — второй бомбардир чемпионатов «большой пятерки» после Левандовски, но команда Ади Хюттера на ходу и не заметила отсутствия португальца. По ходу стартового отрезка «Айнтрахт» владел мячом более 70 процентов игрового времени. Возможно, поэтому работавший на половине хозяев помощник арбитра застоялся и получил приведшую к замене травму.

What a strike from Amin Younes ?? pic.twitter.com/nxk2s49Eh6 — Sportsnet (@Sportsnet) February 20, 2021

А у противоположных ворот гостей разрывал Юнес, который организовал первый гол и потом сам поставил Нойера в тупик выстрелом в дальнюю «девятку». Форвард должен был понравиться присутствовавшему на стадионе главному тренеру сборной Германии Йоахиму Леву, а его поступок впечатлил всю страну. Юнес посвятил гол Фатиху Сарачоглу — одной из жертв случившегося год назад теракта в Ханау, где радикал расстрелял в местных кофейнях девять человек.

Leroy Sane sets up Robert Lewandowski perfectly ?? pic.twitter.com/AVKGb45eMq — Sportsnet (@Sportsnet) February 20, 2021

Что касается непосредственно футбола, то «Айнтрахт» повторил клубный рекорд 1977 года, в одиннадцатом матче подряд забив не менее двух мячей, а «Бавария» второй раз за неделю к перерыву уступала 0:2. С характером у команды Ханси Флика все в порядке, и в этом сезоне, проигрывая, она набрала 19 очков. Но если в Билефельде все сложилось удачно, то сейчас очередного гола Левандовски оказалось недостаточно, и в случае воскресной победы «Лейпциг сократит отставание от лидера до двух очков.

«Шальке» — «Боруссия» Д — 0:4 (Санчо, 42. Холанн, 45, 79. Рафаэл Геррейру, 79)

В преддверии рурского дерби дортмундцы объявили, что в следующем сезоне «Боруссию» возглавит работающий сейчас в Менхенгладбахе Марко Розе. Желто-черные смотрят в будущее, тогда как их принципиальный соперник увяз на последнем месте. Веру пытаются сохранить только болельщики кобальтовых, разложившие на фанатской трибуне 4700 футболок со своими именами и цифрами 04 так, что они образовали эмблему «Шальке».

Не помогло. Если Ферманн держал свои ворота на замке, то заменивший получившего травму ветерана Лангер перед уходом на перерыв пропустил дважды. Снова хорош был Холанн, отправивший мяч в сетку «боковыми ножницами». Пропасть между соперниками лучше всего иллюстрирует тот факт, что в этом чемпионате норвежец забил больше (17 мячей), чем весь «Шальке» (15). Холанн — настоящая голевая машина. После перехода из «Зальцбурга» он провел 70 матчей и отправил мяч в сетку 71 раз! Не хватило только персонального успеха проводившего 300-й матч в бундеслиге Ройса, но капитан все-таки отметился голевой передачей, а «шмели» приблизились к зоне Лиги чемпионов.

Статистика дня:

2 гола после 90-й минуты «Валенсия» забила впервые в этом веке.

7 матчей провел полгода лечившийся голкипер Муслера, и все завершились победами «Галатасарая».

8 красных карточек получили в этом сезоне футболисты «Марселя». На две больше, чем любая команда в чемпионатах «большой пятерки».

100 побед в серии А одержал главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги.

350 дней разделили две победы аутсайдера голландского чемпионата «Эммена».