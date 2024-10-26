В Германии 200 ультрас в масках атаковали поезд с чужими фанатами: закидали его камнями и петардами
Субботний матч между «Ганзой» и «Рот-Вайссом» из Эссена в третьем по рангу немецком дивизионе был отложен после того, как поезд, в котором находились около 700 болельщиков, атаковали почти 200 хулиганов.
Что произошло
Толпа в масках забросала вагоны камнями, петардами и другими взрывоопасными предметами недалеко от города Гранзе. Он находится примерно в 200 километрах от Ростока, где должна была пройти встреча.
По данным Waz, нападение совершили ультрас «Ганзы». Они заранее узнали, что активные фанаты «Рот-Вайсса» поедут на стадион на этом поезде и поджидали их около 9.45 утра по местному времени.
Согласно свидетельствам, около 150 людей, находящихся в вагонах, рванули на улицу, после чего завязалась драка. Полиция считает, что столкновение между болельщиками не было заранее спланированным, поскольку остановка поезда была аварийной. Во всяком случае, «гостевой сектор» в этом точно не замешан.
Никакой информации о пострадавших пока нет. Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.
Начало матча отложили
В итоге стартовый свисток арбитра встречи прозвучал на 30 минут позже запланированного времени. А поклонники «Рот-Вайса» добрались до трибун только ко второму тайму, так как поезд прибыл на вокзал в Росток только во время первой 45-минутки.
Матч закончился со счетом 4:0 в пользу «Ганзы». Интересно, что это была первая игра с участием этих команд с 2007 года.
Хаос после окончания игры
И на этом приключения ультрас на выезде не закончились. После окончания встречи полиция долгое время не выпускала их со стадиона, а затем задержала поезд, на котором они должны были вернуться в родной город.
И без того раздраженные фанаты отправились домой после часа ожидания завершения проверок. Теперь им предстоит уделить время полиции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|РБ Лейпциг
|8
|6
|2
|0
|14-3
|20
|
2
|Бавария
|7
|5
|2
|0
|24-7
|17
|
3
|Байер
|8
|4
|3
|1
|20-15
|15
|
4
|Фрайбург
|8
|5
|0
|3
|13-11
|15
|
5
|Унион Б
|7
|4
|2
|1
|8-4
|14
|
6
|Айнтрахт Ф
|7
|4
|1
|2
|15-11
|13
|
7
|Боруссия Д
|8
|4
|1
|3
|15-14
|13
|
8
|Штутгарт
|8
|3
|3
|2
|17-16
|12
|
9
|Вердер
|8
|3
|3
|2
|14-16
|12
|
10
|Боруссия М
|8
|3
|1
|4
|11-13
|10
|
11
|Аугсбург
|8
|3
|1
|4
|12-19
|10
|
12
|Хайденхайм
|7
|3
|0
|4
|12-11
|9
|
13
|Майнц
|8
|2
|3
|3
|12-13
|9
|
14
|Вольфсбург
|8
|2
|2
|4
|15-16
|8
|
15
|Хоффенхайм
|7
|2
|1
|4
|13-17
|7
|
16
|Ст-Паули
|8
|1
|2
|5
|5-11
|5
|
17
|Хольштайн
|8
|0
|2
|6
|10-23
|2
|
18
|Бохум
|7
|0
|1
|6
|7-17
|1
|25.10
|21:30
|
Майнц – Боруссия М
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|2 : 1
|26.10
|16:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|3 : 1
|26.10
|16:30
|
Ст-Паули – Вольфсбург
|0 : 0
|26.10
|16:30
|
Штутгарт – Хольштайн
|2 : 1
|26.10
|19:30
|
Вердер – Байер
|2 : 2
|27.10
|17:30
|
Бохум – Бавария
|- : -
|27.10
|19:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|27.10
|21:30
|
Хайденхайм – Хоффенхайм
|- : -
|Г
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Виктор Бонифейс
Байер
|6
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|6
|1
|2
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|6
|1
|1
|
|
Марко Фридль
Вердер
|6
|1
|1