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9 октября, 11:30

Клопп возвращается в футбол. Будет рулить в «Ред Булле»

Клопп станет руководителем по футболу в «Ред Булл»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Юрген Клопп.
Фото Global Look Press
Тренерская карьера по-прежнему на паузе.

Юрген Клопп определился с местом работы после ухода из «Ливерпуля». Бывший главный тренер английской команды займет руководящую должность в «Ред Булл», сообщил журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях.

Новая работа

Клопп будет консультировать команды системы «Ред Булл» («РБ Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и другие) по вопросам тренерской работы, игровой философии, а также развития талантов и трансферов.

По информации немецких СМИ, один из ключевых менеджеров концерна «Ред Булл» Оливер Минцлафф лично настаивал на том, чтобы Юрген занял эту должность. Он надеется, что 57-летний специалист сможет передать свой богатый опыт каждому клубу.

Фото Global Look Press

Интересный пункт в соглашении

Клопп уже подписал долгосрочный контракт и приступит к работе с 1 января 2025 года. При этом он будет иметь опцию досрочного расторжения договора, что позволит ему в будущем возглавить сборную Германии или какую-то другую команду.

Таким образом, несмотря на переход к управленческой деятельности, Юрген оставил себе лазейку для возвращения на тренерскую скамейку, если появится такая возможность.

Фото Global Look Press

Не планирует больше тренировать

Летом 2024-го Клопп покинул «Ливерпуль», в котором проработал последние девять лет. Затем немец заявил, что не планирует возвращаться к тренерской карьере в ближайшее время.

«На сегодняшний день для меня как тренера это все. Я ушел не по прихоти, это было общее решение. Я ищу тишины и покоя. Просто пришло время отойти в сторону. Но я слишком молод, чтобы просто играть в падел и проводить время с внуками. Буду ли я снова тренером? Я не думаю об этом сейчас. Посмотрим, что произойдет через несколько месяцев. На данный момент ничего не запланировано. Но я все еще хочу работать в футболе и помогать людям своим опытом и своими связями», — говорил Юрген на конгрессе Ассоциации немецких футбольных тренеров в Вюрцбурге.

Юрген Клопп. Клопп завершил тренерскую карьеру? Его неоднозначная фраза породила слухи о том, чего все боятся

Клопп также возглавлял «Майнц» и дортмундскую «Боруссию». В качестве тренера выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат и Кубок Англии и дважды чемпионат Германии и один раз Кубок страны.

Футбол
ФК Ред Булл Зальцбург
Юрген Клопп
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