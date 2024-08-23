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Сегодня, 16:00

Чемпионат Германии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты «Баварии» Томас Мюллер и Харри Кейн
Томас Мюллер и Харри Кейн.
Фото Getty Images
Главное о розыгрыше бундеслиги.

Даты сезона бундеслиги, старт и последний тур

62-й сезон немецкой бундеслиги, высшего дивизиона чемпионата Германии по футболу, пройдет с 23 августа 2024 года по 17 мая 2025 года. Матчи первого тура состоятся с 23 по 25 августа. Игры заключительного, 34-го тура по традиции запланированы на один день — 17 мая 2025 года.

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Все команды — участницы чемпионата Германии

В розыгрыше бундеслиги примут участие 18 клубов. По итогам прошлого сезона во вторую лигу отправились «Кельн» и «Дармштадт». В высший дивизион немецкого футбола поднялись «Санкт-Паули» и «Хольштайн».

  • «Айнтрахт» Франкфурт

  • «Аугсбург»

  • «Бавария» Мюнхен

  • «Байер» Леверкузен

  • «Боруссия» Дортмунд

  • «Боруссия» Менхенгладбах

  • «Бохум»

  • «Вердер» Бремен

  • «Вольфсбург»

  • «Майнц»

  • «РБ Лейпциг»

  • «Санкт-Паули»

  • «Унион» Берлин

  • «Фрайбург»

  • «Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц

  • «Хольштайн» Киль

  • «Хоффенхайм»

  • «Штутгарт»

Футболисты «Байер» — чемпионы Германии в сезоне-2024/25
Футболисты «Байер» — чемпионы Германии в сезоне-2024/25.
Фото Getty Images

Чемпион и участники еврокубков в этом сезоне

В сезоне-2024/25 леверкузенский «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии по футболу. Команда Хаби Алонсо сумела прервать серию «Баварии» из 11 титулов подряд в бундеслиге.

Германия вместе с Италией получила дополнительное место в Лиге чемпионов на сезон-2024/25 — по пять клубов заявляют ассоциации, которые заняли два первых места в таблице коэффициентов УЕФА по итогам минувшего евросезона.

Бундеслигу в Лиге чемпионов представят «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Д.

«Кайзерслаутерн» из второй бундеслиги мог попасть в еврокубки в случае победы в Кубке страны, однако в финале проиграл «Байеру».

В итоге в Лигу Европы и Лигу конференций попали шестая и седьмая команды бундеслиги — «Айнтрахт» и «Хоффенхайм» соответственно.

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Кто фаворит чемпионата Германии

По мнению букмекеров, главным претендентом на чемпионство в сезоне-2024/25 является рекордсмен Германии — мюнхенская «Бавария», несмотря на то что в прошлом сезоне «рекордмайстер» остался без единого трофея. Коэффициент на победу мюнхенцев перед стартом сезона — 1,45.

Вторым кандидатом на победу в бундеслиге считается действующий чемпион — «Байер», аналитики дают котировку 3,50 на данный исход. Шансы «Боруссии» из Дортмунда и «Лейпцига» оцениваются одинаково — с коэффициентом 15,00.

Российские футболисты в бундеслиге

В Германии выступало немало российских игроков. Часть из них по-прежнему заявлены за немецкие клубы, выступающие в других дивизионах (например, во второй бундеслиге). Однако на данный момент ни один россиянин не играет в высшей лиге страны.

Логотип Бундеслиги
Фото Global Look Press

Расписание 1-го тура чемпионата Германии

23 августа, пятница

21.30. «Боруссия» М — «Байер»

24 августа, суббота

16.30. «Аугсбург» — «Вердер»

16.30. «Фрайбург» — «Штутгарт»

16.30. «Хоффенхайм» — «Хольштайн»

16.30. «Майнц» — «Унион Б»

16.30. «РБ Лейпциг» — «Бохум»

19.30. «Боруссия» Д — «Айнтрахт»

25 августа, воскресенье

16.30. «Вольфсбург» — «Бавария»

18.30. «Санкт-Паули» — «Хайденхайм»

Где смотреть трансляции немецкой бундеслиги

Спортивный телехолдинг «Матч ТВ» продолжает показ матчей чемпионата Германии по футболу. Игры бундеслиги можно смотреть на федеральном «Матч ТВ», платно на каналах системы «Матч Футбол», а также на сайте и в приложении компании.

Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лейпциг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
3
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
6
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
16
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
17
 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
18
 Хольштайн 0 0 0 0 0-0 0
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34 тур
23.08 21:30
Боруссия М – Байер
 - : -
24.08 16:30
Аугсбург – Вердер
 - : -
24.08 16:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
24.08 16:30
Хоффенхайм – Хольштайн
 - : -
24.08 16:30
Майнц – Унион Б
 - : -
24.08 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 - : -
24.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 - : -
25.08 16:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
25.08 18:30
Ст-Паули – Хайденхайм
 - : -
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