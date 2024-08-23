Чемпионат Германии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Даты сезона бундеслиги, старт и последний тур
62-й сезон немецкой бундеслиги, высшего дивизиона чемпионата Германии по футболу, пройдет с 23 августа 2024 года по 17 мая 2025 года. Матчи первого тура состоятся с 23 по 25 августа. Игры заключительного, 34-го тура по традиции запланированы на один день — 17 мая 2025 года.
Все команды — участницы чемпионата Германии
В розыгрыше бундеслиги примут участие 18 клубов. По итогам прошлого сезона во вторую лигу отправились «Кельн» и «Дармштадт». В высший дивизион немецкого футбола поднялись «Санкт-Паули» и «Хольштайн».
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«Айнтрахт» Франкфурт
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«Аугсбург»
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«Бавария» Мюнхен
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«Байер» Леверкузен
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«Боруссия» Дортмунд
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«Боруссия» Менхенгладбах
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«Бохум»
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«Вердер» Бремен
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«Вольфсбург»
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«Майнц»
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«РБ Лейпциг»
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«Санкт-Паули»
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«Унион» Берлин
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«Фрайбург»
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«Хайденхайм» Хайденхайм-ан-дер-Бренц
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«Хольштайн» Киль
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«Хоффенхайм»
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«Штутгарт»
Чемпион и участники еврокубков в этом сезоне
В сезоне-2024/25 леверкузенский «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии по футболу. Команда Хаби Алонсо сумела прервать серию «Баварии» из 11 титулов подряд в бундеслиге.
Германия вместе с Италией получила дополнительное место в Лиге чемпионов на сезон-2024/25 — по пять клубов заявляют ассоциации, которые заняли два первых места в таблице коэффициентов УЕФА по итогам минувшего евросезона.
Бундеслигу в Лиге чемпионов представят «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Д.
«Кайзерслаутерн» из второй бундеслиги мог попасть в еврокубки в случае победы в Кубке страны, однако в финале проиграл «Байеру».
В итоге в Лигу Европы и Лигу конференций попали шестая и седьмая команды бундеслиги — «Айнтрахт» и «Хоффенхайм» соответственно.
Кто фаворит чемпионата Германии
По мнению букмекеров, главным претендентом на чемпионство в сезоне-2024/25 является рекордсмен Германии — мюнхенская «Бавария», несмотря на то что в прошлом сезоне «рекордмайстер» остался без единого трофея. Коэффициент на победу мюнхенцев перед стартом сезона — 1,45.
Вторым кандидатом на победу в бундеслиге считается действующий чемпион — «Байер», аналитики дают котировку 3,50 на данный исход. Шансы «Боруссии» из Дортмунда и «Лейпцига» оцениваются одинаково — с коэффициентом 15,00.
Российские футболисты в бундеслиге
В Германии выступало немало российских игроков. Часть из них по-прежнему заявлены за немецкие клубы, выступающие в других дивизионах (например, во второй бундеслиге). Однако на данный момент ни один россиянин не играет в высшей лиге страны.
Расписание 1-го тура чемпионата Германии
23 августа, пятница
21.30. «Боруссия» М — «Байер»
24 августа, суббота
16.30. «Аугсбург» — «Вердер»
16.30. «Фрайбург» — «Штутгарт»
16.30. «Хоффенхайм» — «Хольштайн»
16.30. «Майнц» — «Унион Б»
16.30. «РБ Лейпциг» — «Бохум»
19.30. «Боруссия» Д — «Айнтрахт»
25 августа, воскресенье
16.30. «Вольфсбург» — «Бавария»
18.30. «Санкт-Паули» — «Хайденхайм»
Где смотреть трансляции немецкой бундеслиги
Спортивный телехолдинг «Матч ТВ» продолжает показ матчей чемпионата Германии по футболу. Игры бундеслиги можно смотреть на федеральном «Матч ТВ», платно на каналах системы «Матч Футбол», а также на сайте и в приложении компании.
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|И
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|О
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1
|Байер
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2
|Штутгарт
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|0
|0-0
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3
|Бавария
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|0
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|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
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|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Боруссия Д
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хоффенхайм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Хайденхайм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Аугсбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
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Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
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Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
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Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -