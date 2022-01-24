Зюле собирается покинуть «Баварию» после окончания контракта

Защитник «Баварии» Никлас Зюле намерен покинуть клуб. Он уже сообщил руководству мюнхенской команды, что не намерен подписывать новый контракт, сообщает журналист Кристиан Фальк в Twitter.

Нынешний договор 26-летнего немца с клубом из Мюнхена рассчитан до конца сезона-2021/22.

Напомним, что Зюле перешел в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году за 25 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний центральный защитник провел во всех турнирах 25 матчей и сделал 1 голевую передачу.