Зверев: «Даже если завершу сезон впереди Алькараса в рейтинге, все равно он и Синнер — номер 1 и номер 2»
Немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос о возможности обойти испанца Карлоса Алькараса в рейтинге ATP по итогам сезона.
По словам немца, он в любом случае продолжит считать Алькараса и Янника Синнера лучшими теннисистами мира.
«Сейчас они номер 1 и номер 2. Они оба выиграли по два турнира «Большого шлема» в этом году, так что в этом нет сомнений. Даже если я завершу сезон впереди Карлоса, я все равно верю, что они номер 1 и номер 2, исходя из их достижений», — сказал Зверев на пресс-конференции.
Зверев обойдет Алькараса в рейтинге ATP, если сумеет выйти в финал «мастерса» в Париже. В субботу, 2 ноября он встретится в полуфинале турнира с датчанином Хольгером Руне. Алькарас уступил французу Уго Умберу в 1/8 финала.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|8
|6
|2
|0
|29-7
|20
|
2
|РБ Лейпциг
|8
|6
|2
|0
|14-3
|20
|
3
|Байер
|9
|4
|4
|1
|20-15
|16
|
4
|Унион Б
|8
|4
|3
|1
|9-5
|15
|
5
|Фрайбург
|8
|5
|0
|3
|13-11
|15
|
6
|Айнтрахт Ф
|8
|4
|2
|2
|16-12
|14
|
7
|Штутгарт
|9
|3
|4
|2
|17-16
|13
|
8
|Боруссия Д
|8
|4
|1
|3
|15-14
|13
|
9
|Вердер
|8
|3
|3
|2
|14-16
|12
|
10
|Хайденхайм
|8
|3
|1
|4
|12-11
|10
|
11
|Боруссия М
|8
|3
|1
|4
|11-13
|10
|
12
|Аугсбург
|8
|3
|1
|4
|12-19
|10
|
13
|Майнц
|8
|2
|3
|3
|12-13
|9
|
14
|Вольфсбург
|8
|2
|2
|4
|15-16
|8
|
15
|Хоффенхайм
|8
|2
|2
|4
|13-17
|8
|
16
|Ст-Паули
|8
|1
|2
|5
|5-11
|5
|
17
|Хольштайн
|8
|0
|2
|6
|10-23
|2
|
18
|Бохум
|8
|0
|1
|7
|7-22
|1
|1.11
|22:30
|
Байер – Штутгарт
|0 : 0
|2.11
|17:30
|
Бавария – Унион Б
|- : -
|2.11
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|- : -
|2.11
|17:30
|
Хоффенхайм – Ст-Паули
|- : -
|2.11
|17:30
|
Хольштайн – Хайденхайм
|- : -
|2.11
|17:30
|
Вольфсбург – Аугсбург
|- : -
|2.11
|20:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|- : -
|3.11
|17:30
|
Фрайбург – Майнц
|- : -
|3.11
|19:30
|
Боруссия М – Вердер
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|9
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Тим Кляйндинст
Боруссия М
|6
|П
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|6
|1
|2
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|6
|1
|1
|
|
Марко Фридль
Вердер
|6
|1
|1