Зоммер прокомментировал свой дебют за «Баварию»

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер прокомментировал ничью с «Лейпцигом» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии. Это была дебютная его игра за мюнхенцев.

«Это была напряженная игра, и не все пошло по плану. Я не так давно в команде, и иггроки не очень хорошо меня знают. Но мы можем быть довольны очком в матче против очень хорошей команды из Лейпцига. Во вторник следующий матч и хотим продлить серию. Я с нетерпением жду нового вызова в таком большом клубе», — цитирует пресс-служба клуба Зоммера.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 35 очками. «Лейпциг» идет на третьей строчке — 29 очков.