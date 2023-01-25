Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 03:57

Зоммер: «Если бы «Бавария» сравняла счет раньше, победа была бы обеспечена»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер прокомментировал ничью с «Кельном» (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Германии.

«В первом тайме мы играли не очень хорошо. Во второй половине у нас было больше драйва и лучше игра. Конечно, никогда не бывает легко против такой оборонительно настроенной команды, которая закрывается. Если бы мы сравняли счет раньше, победа была бы обеспечена», — цитирует пресс-служба клуба Зоммера.

«Бавария» второй раз подряд сыграла вничью, но продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги — 36 очков. «Кельн» поднялся на 10-ю строчку — 21 очко.

Янн Зоммер
Футбол
ФК Бавария
ФК Кельн
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Госдуме обсудят рекламу пива на фасадах стадионов и в трансляциях спорта
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Киммих недоволен, что «Бавария» пропускает со стандартов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 17 10 6 1 51-15 36
2
 РБ Лейпциг 17 9 5 3 37-23 32
3
 Фрайбург 16 9 3 4 25-23 30
4
 Айнтрахт Ф 16 9 3 4 35-24 30
5
 Унион Б 16 9 3 4 27-21 30
6
 Вольфсбург 17 8 5 4 35-20 29
7
 Боруссия Д 16 9 1 6 29-24 28
8
 Боруссия М 16 6 4 6 30-27 22
9
 Байер 16 6 3 7 28-28 21
10
 Кельн 17 5 6 6 29-31 21
11
 Вердер 16 6 3 7 26-34 21
12
 Майнц 16 5 5 6 20-25 20
13
 Хоффенхайм 17 5 4 8 25-27 19
14
 Штутгарт 17 3 7 7 21-30 16
15
 Бохум 16 5 1 10 17-37 16
16
 Аугсбург 16 4 3 9 21-30 15
17
 Герта 17 3 5 9 20-30 14
18
 Шальке 17 2 3 12 14-41 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.01 20:30
Шальке – РБ Лейпциг
 1 : 6
24.01 22:30
Бавария – Кельн
 1 : 1
24.01 22:30
Герта – Вольфсбург
 0 : 5
24.01 22:30
Хоффенхайм – Штутгарт
 2 : 2
25.01 20:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
25.01 22:30
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
25.01 22:30
Байер – Бохум
 - : -
25.01 22:30
Фрайбург – Айнтрахт Ф
 - : -
25.01 22:30
Вердер – Унион Б
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 11
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 15 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 13 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 14 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости