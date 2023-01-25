Зоммер: «Если бы «Бавария» сравняла счет раньше, победа была бы обеспечена»

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер прокомментировал ничью с «Кельном» (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Германии.

«В первом тайме мы играли не очень хорошо. Во второй половине у нас было больше драйва и лучше игра. Конечно, никогда не бывает легко против такой оборонительно настроенной команды, которая закрывается. Если бы мы сравняли счет раньше, победа была бы обеспечена», — цитирует пресс-служба клуба Зоммера.

«Бавария» второй раз подряд сыграла вничью, но продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги — 36 очков. «Кельн» поднялся на 10-ю строчку — 21 очко.