Зоммер дебютирует за «Баварию» в матче с «Лейпцигом»

Голкипер Янн Зоммер дебютирует за «Баварию» в матче 16-го тура чемпионата Германии с «Лейпцигом».

34-летний швейцарец попал в стартовый составе мюнхенского клуба.

«Лейпциг»: Бласвих, Симакан, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг, Форсберг, Лаймер, Шлагер, Ольмо, Собослаи, Андре Силва.

«Бавария»: Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис, Гнабри, Сане, Мусиала, Шупо-Мотинг.

19 января «Бавария» объявила о переходе голкипера менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Яна Зоммера. Стороны подписали соглашение до 30 июня 2025 года.