"Злюсь от того, что так вышло". Мюллер - о решении Лева не вызывать его в сборную Германии

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер признался, что был шокирован решением главного тренера сборной Германии Йоахима Лева больше не вызывать его в национальную команду. 29-летний спортсмен добавил, что еще может играть в футбол на самом высоком уровне.

- Чем дольше я думаю об этом, тем больше злюсь на то, как это произошло, - приводит слова Мюллера портал Goal. - Я не понимаю, почему это решение должно быть настолько окончательным. Я был совершенно ошеломлен, когда узнал о позиции главного тренера сборной Германии.

Он должен принимать решения. Я не сомневаюсь в этом. Но Матс, Джером и я все еще можем играть в футбол на самом высоком уровне. Вместе со сборной мы прошли долгий, напряженный и в основном успешный путь.

Вскоре после того, как мы узнали об этом решении от главного тренера, мы прочитали подготовленные заявления Немецкого футбольного союза и его президента в СМИ. Я считаю это неправильным стилем ведения дел и признаком того, что мы являемся ненужными.

Я всегда был горд носить футболку сборной Германии. Я всегда отдавал все силы. Это было невероятное путешествие. Я - боец, который смотрит в будущее. Игра еще не окончена.

Напомним, вместе с Мюллером в сборную Германии больше не будут вызываться и два других игрока "Баварии": защитники Матс Хуммельс и Джером Боатенг. Все они становились чемпионами мира-2014.

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