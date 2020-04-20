Зидан хочет видеть Алабу в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в трансфере защитника «Баварии» Давида Алабы, сообщает AS.

Руководство мадридского клуба определило австрийского футболиста как потенциальную замену Марселу, и с его кандидатурой в итоге согласился главный тренер команды.

Действующий контракт Алабы с мюнхенским клубом истекает в 2021 году, и стороны далеки от того, чтобы продлить сделку. Ранее немецкие СМИ отмечали, что сам 27-летний игрок не планирует оставаться в Мюнхене.

В текущем сезоне Алаба провел 28 матчей за «Баварию», отличившись одним голом и двумя голевыми передачами.