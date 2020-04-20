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Зидан хочет видеть Алабу в «Реале»

16:03
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в трансфере защитника «Баварии» Давида Алабы, сообщает AS.

Руководство мадридского клуба определило австрийского футболиста как потенциальную замену Марселу, и с его кандидатурой в итоге согласился главный тренер команды.

Действующий контракт Алабы с мюнхенским клубом истекает в 2021 году, и стороны далеки от того, чтобы продлить сделку. Ранее немецкие СМИ отмечали, что сам 27-летний игрок не планирует оставаться в Мюнхене.

В текущем сезоне Алаба провел 28 матчей за «Баварию», отличившись одним голом и двумя голевыми передачами.

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