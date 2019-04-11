Жозе Моуринью: "Сложно представить, что "Бавария" не выиграет чемпионат Германии"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что "Бавария" является фаворитом чемпионата Германии после победы в матче 28-го тура чемпионата Германии над "Боруссией". Он отметил, что ему сложно представить, что мюнхенцы упустят титул.

– Гонка за чемпионство в Бундеслиге? "Бавария" – фаворит после победы над "Боруссией", все в их руках, – цитирует SportBild Моуринью. – Их ждет довольно сложный выездной матч против "Лейпцига". Мне сложно представить, что они не выиграют титул.

"Бавария" набирает 64 очка после этой встречи и поднимается на первое место в турнирной таблице бундеслиги. "Боруссия" спускается на вторую строчку с 63 баллами.

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