«Зенит» интересуется защитником «Байера» и сборной Германии Та

Защитник «Байера» Джонатан Та может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает корреспондент портала DELFI Альберт Вайсс в своем Twitter. По информации источника, на 25-летнего немецкого футболиста претендует «Зенит».

Игроком также интересуется лондоский «Арсенал» и ряд других европейских команд. Лондонцы уже сделали предложение «Байеру» в размере 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Та провел 35 матчей за «Байер», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт с немецким клубом действует до конца июня 2023 года. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 22 миллиона евро.

На счету Та 13 игр в составе сборной Германии.