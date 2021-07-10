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«Зенит» интересуется защитником «Байера» и сборной Германии Та

11:00
Джонатан Та. Фото Twitter
Джонатан Та. Фото Twitter
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Защитник «Байера» Джонатан Та может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает корреспондент портала DELFI Альберт Вайсс в своем Twitter. По информации источника, на 25-летнего немецкого футболиста претендует «Зенит».

Игроком также интересуется лондоский «Арсенал» и ряд других европейских команд. Лондонцы уже сделали предложение «Байеру» в размере 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Та провел 35 матчей за «Байер», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт с немецким клубом действует до конца июня 2023 года. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 22 миллиона евро.

На счету Та 13 игр в составе сборной Германии.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/AlVeissSport/status/1413603869578440704

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