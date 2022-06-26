Защитник Йошко Гвардиол может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», пишет Get French Football News.

По данным источника, руководство лондонцев впечатлено игрой 20-летнего хорвата, которую он показал в первом сезоне в бундеслиге.

За всю карьеру футболист провел десять матчей за сборную Хорватии, забив один гол. Он также сыграл 46 матчей во всех турнирах в минувшем сезоне за «Лейпциг», забив два гола и сделав две результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.