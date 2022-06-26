Защитник Йошко Гвардиол может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»
Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», пишет Get French Football News.
По данным источника, руководство лондонцев впечатлено игрой 20-летнего хорвата, которую он показал в первом сезоне в бундеслиге.
За всю карьеру футболист провел десять матчей за сборную Хорватии, забив один гол. Он также сыграл 46 матчей во всех турнирах в минувшем сезоне за «Лейпциг», забив два гола и сделав две результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
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|Бавария
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2
|Боруссия Д
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3
|Байер
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|0-0
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4
|РБ Лейпциг
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|0-0
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5
|Унион Б
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6
|Фрайбург
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7
|Кельн
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8
|Майнц
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|0-0
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9
|Хоффенхайм
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10
|Боруссия М
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11
|Айнтрахт Ф
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12
|Вольфсбург
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|0-0
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13
|Бохум
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|0-0
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14
|Аугсбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
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|0
|0
|0-0
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16
|Герта
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|0
|0
|0-0
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17
|Шальке
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|0
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|0-0
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18
|Вердер
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|0-0
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34 тур
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
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