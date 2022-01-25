Защитник «Штутгарта» перешел в «Герту»

Защитник «Штутгарта» Марк-Оливер Кемпф перешел в «Герту», сообщает официальный сайт берлинского клуба.

Немецкий игрок обороны заключил контракт с «Гертой» до июня 2026 года.

Marc Oliver #Kempf wird Herthaner! ??? Der 26-J?hrige wechselt, vorbehaltlich der medizinischen Untersuchungen, mit sofortiger Wirkung an die Spree. ? Willkommen in der Hauptstadt! ??

#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/lv3kmUQzV0 — Hertha BSC (@HerthaBSC) January 25, 2022

Кемпф выступал в составе «Штутгарта» с 2018 года, перейдя из Фрайбурга. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 14 матчей за «швабов», отличившись тремя голами.