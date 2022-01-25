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Сегодня, 17:14

Защитник «Штутгарта» перешел в «Герту»

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Штутгарта» Марк-Оливер Кемпф перешел в «Герту», сообщает официальный сайт берлинского клуба.

Немецкий игрок обороны заключил контракт с «Гертой» до июня 2026 года.

Кемпф выступал в составе «Штутгарта» с 2018 года, перейдя из Фрайбурга. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 14 матчей за «швабов», отличившись тремя голами.

ФК Герта
ФК Штутгарт
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 Бавария 20 16 1 3 65-19 49
2
 Боруссия Д 20 14 1 5 52-31 43
3
 Байер 20 10 5 5 49-32 35
4
 РБ Лейпциг 20 9 4 7 38-23 31
5
 Фрайбург 20 9 6 5 33-23 33
6
 Хоффенхайм 20 9 4 7 41-32 31
7
 Майнц 20 8 3 9 28-23 27
8
 Унион Б 20 9 7 4 29-25 34
9
 Айнтрахт Ф 20 7 7 6 30-30 28
10
 Кельн 20 7 8 5 32-34 29
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 Арминия 20 4 9 7 20-26 21
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 Бохум 20 7 3 10 19-29 24
13
 Боруссия М 20 6 4 10 26-37 22
14
 Штутгарт 20 4 6 10 22-35 18
15
 Аугсбург 20 4 7 9 20-35 19
16
 Вольфсбург 20 6 3 11 17-32 21
17
 Герта 20 6 4 10 22-42 22
18
 Гр. Фюрт 20 2 4 14 17-52 10
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34 тур
4.02 22:30
Герта – Бохум
 - : -
5.02 17:30
Арминия – Боруссия М
 - : -
5.02 17:30
Аугсбург – Унион Б
 - : -
5.02 17:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
5.02 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
5.02 17:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 - : -
5.02 20:30
Бавария – РБ Лейпциг
 - : -
6.02 17:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
6.02 19:30
Вольфсбург – Гр. Фюрт
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 17 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 16 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 16 1 3
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