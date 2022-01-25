Защитник «Штутгарта» перешел в «Герту»
Защитник «Штутгарта» Марк-Оливер Кемпф перешел в «Герту», сообщает официальный сайт берлинского клуба.
Немецкий игрок обороны заключил контракт с «Гертой» до июня 2026 года.
Кемпф выступал в составе «Штутгарта» с 2018 года, перейдя из Фрайбурга. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 14 матчей за «швабов», отличившись тремя голами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|20
|16
|1
|3
|65-19
|49
|
2
|Боруссия Д
|20
|14
|1
|5
|52-31
|43
|
3
|Байер
|20
|10
|5
|5
|49-32
|35
|
4
|РБ Лейпциг
|20
|9
|4
|7
|38-23
|31
|
5
|Фрайбург
|20
|9
|6
|5
|33-23
|33
|
6
|Хоффенхайм
|20
|9
|4
|7
|41-32
|31
|
7
|Майнц
|20
|8
|3
|9
|28-23
|27
|
8
|Унион Б
|20
|9
|7
|4
|29-25
|34
|
9
|Айнтрахт Ф
|20
|7
|7
|6
|30-30
|28
|
10
|Кельн
|20
|7
|8
|5
|32-34
|29
|
11
|Арминия
|20
|4
|9
|7
|20-26
|21
|
12
|Бохум
|20
|7
|3
|10
|19-29
|24
|
13
|Боруссия М
|20
|6
|4
|10
|26-37
|22
|
14
|Штутгарт
|20
|4
|6
|10
|22-35
|18
|
15
|Аугсбург
|20
|4
|7
|9
|20-35
|19
|
16
|Вольфсбург
|20
|6
|3
|11
|17-32
|21
|
17
|Герта
|20
|6
|4
|10
|22-42
|22
|
18
|Гр. Фюрт
|20
|2
|4
|14
|17-52
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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14 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.02
|22:30
|
Герта – Бохум
|- : -
|5.02
|17:30
|
Арминия – Боруссия М
|- : -
|5.02
|17:30
|
Аугсбург – Унион Б
|- : -
|5.02
|17:30
|
Кельн – Фрайбург
|- : -
|5.02
|17:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|- : -
|5.02
|17:30
|
Штутгарт – Айнтрахт Ф
|- : -
|5.02
|20:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|- : -
|6.02
|17:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.02
|19:30
|
Вольфсбург – Гр. Фюрт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|23
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|17
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|16
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|16
|1
|3
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