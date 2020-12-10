Защитник «Штутгарта»: «Мечтаю поиграть в России»

Защитник «Штутгарта» российского происхождения Вальдемар Антон сказал, что мечтает поиграть в Лиге чемпионов и поиграть в чемпионате России.

— Перед собой какие глобальные цели ставите?

— Любой футболист желает достичь максимума. Конечно, хочу когда-то выступать на уровне Лиги чемпионов. Но честно скажу, на 3-4 года вперед не загадываю. Единственное скажу, что когда-нибудь все же мечтаю поиграть в России, где у меня столько родственников.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Антона