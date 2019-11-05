Защитник «Шальке» Сане пропустит 3-4 месяца из-за травмы

Защитник «Шальке» Салиф Сане успешно перенес операцию, сообщает официальный сайт клуба.

Указано, что у футболиста диагностирован разрыв мениска левого колена. При этом он избежал более серьезных проблем со связками колена. Срок восстановления составит от трех до четырех месяцев.

29-летний футболист в текущем сезоне провел 11 матчей за «Шальке» и забил два мяча при одной голевой передаче.

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