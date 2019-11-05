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Защитник «Шальке» Сане пропустит 3-4 месяца из-за травмы

11:21
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Защитник «Шальке» Салиф Сане успешно перенес операцию, сообщает официальный сайт клуба.

Указано, что у футболиста диагностирован разрыв мениска левого колена. При этом он избежал более серьезных проблем со связками колена. Срок восстановления составит от трех до четырех месяцев.

29-летний футболист в текущем сезоне провел 11 матчей за «Шальке» и забил два мяча при одной голевой передаче.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/germany/

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