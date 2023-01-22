Защитник сборной Хорватии Юранович стал игроком «Униона»

Защитник «Селтика» Йосип Юранович перешел в «Унион», сообщает сайт немецкого клуба.

28-летний игрок сборной Хорватии заключил контракт с командой из Берлина.

По данным Sky Sports, сумма трансфера составила 7,5 миллиона фунтов стерлингов. С учетом всех бонусов эта сумма может вырасти до 10 миллионов.

В текущем сезоне Юранович провел 18 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.