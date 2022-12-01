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1 декабря, 22:53

Защитник сборной Хорватии Гвардиол предположил, что однажды может оказаться в «Челси»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «РБ Лейпциг» и Хорватии Йошко Гвардиол после ничейного результата в матче групповой стадии чемпионата мира в Катаре с Бельгией (0:0) прокомментировал интерес со стороны лондонского «Челси».

«Возможный переход в «Челси»? Я не в курсе. Вы знаете, что произошло за последние несколько месяцев. Честно говоря, я понятия не имею. Мой агент позаботится об этом, и затем мы посмотрим, как будут обстоять дела. Прямо сейчас я счастлив в «Лейпциге». Но никогда не знаешь наверняка. В жизни происходит всякое, но прямо сейчас я собираюсь остаться в клубе и выступать за него. Конечно, «Челси» — большой клуб, и, кто знает, может быть, однажды я буду там. Действительно приятно читать подобные вещи, особенно потому, что там играет Ковачич, так что никогда не знаешь наверняка. Я разговаривал с ним об этом», — приводит слова Гвардиола The Athletic.

Из группы F в плей-офф турнира вышли Марокко, с первого место (7 очков), и Хорватия — со второго (5 очков). Бельгия заняла третье место, Канада — четвертое.

В нынешнем сезоне 20-летний хорват провел за «РБ Лейпциг» 19 матчей и забил один мяч. Его контракт с немецким клубом рассчитан до июня 2027 года.

Источник: https://theathletic.com/3958333/2022/12/01/gvardiol-chelsea-transfer-news/
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ФК Лейпциг
ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
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Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
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