Защитник сборной Хорватии Гвардиол предположил, что однажды может оказаться в «Челси»

Защитник «РБ Лейпциг» и Хорватии Йошко Гвардиол после ничейного результата в матче групповой стадии чемпионата мира в Катаре с Бельгией (0:0) прокомментировал интерес со стороны лондонского «Челси».

«Возможный переход в «Челси»? Я не в курсе. Вы знаете, что произошло за последние несколько месяцев. Честно говоря, я понятия не имею. Мой агент позаботится об этом, и затем мы посмотрим, как будут обстоять дела. Прямо сейчас я счастлив в «Лейпциге». Но никогда не знаешь наверняка. В жизни происходит всякое, но прямо сейчас я собираюсь остаться в клубе и выступать за него. Конечно, «Челси» — большой клуб, и, кто знает, может быть, однажды я буду там. Действительно приятно читать подобные вещи, особенно потому, что там играет Ковачич, так что никогда не знаешь наверняка. Я разговаривал с ним об этом», — приводит слова Гвардиола The Athletic.

Из группы F в плей-офф турнира вышли Марокко, с первого место (7 очков), и Хорватия — со второго (5 очков). Бельгия заняла третье место, Канада — четвертое.

В нынешнем сезоне 20-летний хорват провел за «РБ Лейпциг» 19 матчей и забил один мяч. Его контракт с немецким клубом рассчитан до июня 2027 года.