Защитник Рюэрсон продлил контракт с «Боруссией» до 2028 года
Защитник «Боруссии» Юлиан Рюэрсон продлил соглашение с клубом до лета 2028 года, сообщает пресс-служба дортмундцев.
26-летний норвежец перешел в клуб в январе 2023 года из «Униона» за 5 миллионов евро.
Рюэрсон провел за «Боруссию» 62 матча, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|4
|1
|0
|17-4
|13
|
2
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|0
|1
|11-6
|12
|
3
|РБ Лейпциг
|5
|3
|2
|0
|8-2
|11
|
4
|Байер
|5
|3
|1
|1
|14-10
|10
|
5
|Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
6
|Хайденхайм
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|
7
|Фрайбург
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|
8
|Штутгарт
|5
|2
|2
|1
|14-10
|8
|
9
|Унион Б
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|
10
|Вердер
|5
|2
|2
|1
|8-11
|8
|
11
|Боруссия М
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
12
|Майнц
|5
|1
|2
|2
|8-10
|5
|
13
|Вольфсбург
|5
|1
|1
|3
|10-11
|4
|
14
|Ст-Паули
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|
15
|Аугсбург
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|
16
|Хоффенхайм
|5
|1
|0
|4
|9-15
|3
|
17
|Бохум
|5
|0
|1
|4
|5-11
|1
|
18
|Хольштайн
|5
|0
|1
|4
|7-17
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.10
|21:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|5.10
|16:30
|
Байер – Хольштайн
|- : -
|5.10
|16:30
|
Бохум – Вольфсбург
|- : -
|5.10
|16:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|5.10
|16:30
|
Вердер – Фрайбург
|- : -
|5.10
|19:30
|
Ст-Паули – Майнц
|- : -
|6.10
|16:30
|
Хайденхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|6.10
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.10
|20:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|6
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|
|
Карим Адейеми
Боруссия Д
|3
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|4
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|3
|1
|1
|
|
Стенли Нсоки
Хоффенхайм
|2
|1
|0
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