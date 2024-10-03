Защитник Рюэрсон продлил контракт с «Боруссией» до 2028 года

Защитник «Боруссии» Юлиан Рюэрсон продлил соглашение с клубом до лета 2028 года, сообщает пресс-служба дортмундцев.

26-летний норвежец перешел в клуб в январе 2023 года из «Униона» за 5 миллионов евро.

Рюэрсон провел за «Боруссию» 62 матча, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.