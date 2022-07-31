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Сегодня, 19:34

Защитник Павар принял решение остаться в «Баварии»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар принял решение остаться в мюнхенском клубе, несмотря на интерес со стороны «Челси», сообщает журналист Лоик Танзи.

В прошлом сезоне футболист провел 25 матчей, сделав 1 результативную передачу.

Павар присоединился к «Баварии» летом 2019 года, перейдя из «Штуттгарта». Контракт защитника с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что Павар был основным игроком своей национальной команды на победном для Франции чемпионате мира в 2018 году, который проходил в России.

Бенжамен Павар
ФК Бавария
ФК Челси
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